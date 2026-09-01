Γεωργιάδης: Αποκλείει συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ - «Πολιτικό ταλέντο αλλά επικίνδυνος ο Κασιδιάρης»

Αρνητικός εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα σενάρια συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να πετύχει εκ νέου αυτοδυναμία.

Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90.1 και στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, εξαπέλυσε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την πρότασή του αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος, ενώ αναφέρθηκε στο κόμμα Τσίπρα, Σαμαρά αλλά και Καισιδιάρη, αλλά και στο μέλλον της ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

Κατηγορηματικά αρνητικός εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, ενώ σχολίασε και την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.

«Είναι δυνατόν να συγκυβερνήσουμε με κόμμα που θέλει να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια;», αναρωτήθηκε, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ «μνημείο ανοησίας».

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«Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είναι μνημείο ανοησίας. Έβαλα και στο ChatGPT να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά. Αν αποφασίσουμε να μην πληρώσουμε τις οφειλές μας και τις κάνουμε ληξιπρόθεσμες και αποφασίσουμε να τα πληρώσουμε με 120 δόσεις, το ΠΑΣΟΚ προτείνει διαγραφή 30% του χρέους. Όλοι θα σταματούσαν τις πληρωμές, αν ίσχυε αυτό. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που κυβέρνησε, θέλει να κυβερνήσει και έβαλε πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν έχετε καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου», πρόσθεσε.

«Στο 18% το κόμμα Τσίπρα - 30% η ΝΔ»

Επιπλέον δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις πολιτικές εξελίξεις και στα σενάρια για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει το προβάδισμα της δεύτερης θέσης.

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως στην Ελλάδα «ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα», εκτιμώντας έτσι πως ο Τσίπρας θα επικρατούσε του Ανδρουλάκη.

Μιλώντας με αριθμούς, σημείωσε πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ταβάνι το 18%, ενώ η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά στο 30% με την αυτοδυναμία να μοιάζει «απολύτως εφικτή».

Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε πως το ενδεχόμενο συνεργασίας θα εξεταστεί μόνο όταν υπάρξει επίσημα το κόμμα. «Αν ιδρυθεί και αν ξεκινήσει βρίζοντας τη ΝΔ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα», τόνισε.

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Σχετικά με το μέλλον της ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως δεν τίθεται κάποιο ζήτημα, και ο ίδιος επιθυμεί την παραμονή του Κυριάκη Μητσοτάκη στην ηγεσία. «Δεν υπάρχει θέμα αρχηγίας στη ΝΔ. Μάχομαι να πείσω τον Μητσοτάκη να κατέβει για τέταρτη φορά», τόνισε, ενώ άφησε αιχμές προς τον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας: «Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το έφερε στο 18%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το μικρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 35-36 επί Ράλλη. Το 18 ήταν επίτευγμα του κυρίου Σαμαρά».

Η αναφορά στον Κασιδιάρη

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην επικείμενη αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη στις 15 Σεπτεμβρίου, καθώς και στην κατάθεση καταστατικού από τον αδερφό του για την ίδρυση κόμματος.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Ηλία Κασιδιάρη επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι ιδέες του είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

«Ήταν δυστυχώς πολιτικό ταλέντο από την αρχή. Είναι επικίνδυνος, γιατί οι ιδέες του είναι τρομακτικές και δυστυχώς κάνει γκελ σε ένα τουλάχιστον κομμάτι της κοινωνίας. Καλό είναι να μη συμβεί τίποτα από όλα αυτά».

Ερωτηθείς για το αν θα μπορούσε να υπάρξει νέο «μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη, σημείωσε ότι ενδεχομένως θα υπήρχε δυνατότητα να εμποδιστεί να ηγηθεί ενός κόμματος, όχι όμως να είναι υποψήφιος.

«Υποψήφιο δεν μπορεί να τον εμποδίσει το δικαστήριο να κατέβει», τόνισε