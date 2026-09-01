Μία από τις κοινωνικές ομάδες που είχε στηρίξει μαζικά τη Ν.Δ. στις εκλογές του 2023 ήταν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αυτό βεβαίως πλέον είναι ιστορία, όπως έδειξαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και η μεγάλη ένταση του προηγούμενου χειμώνα. Μαθαίνω ότι στο πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ μία από τις βασικές εκπλήξεις αφορά μία σημαντική φορολογική μείωση για τους αγρότες. Λεπτομέρειες προσεχώς.

Τα νούμερα στο Μαξίμου

Μία από τις σημερινές κλειστές, εσωτερικές συσκέψεις που θα γίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου αφορά την ανάλυση των πρώτων αριθμών, με γνώμονα τους οποίους ο Μητσοτάκης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Η κεντρική εικόνα είναι ότι η Ν.Δ. κινείται στην περιοχή του 30%, λίγο πάνω λίγο κάτω ανάλογα με το πόσο σφιχτοί είναι οι αναποφάσιστοι, ο Τσίπρας άνετα πάνω απ' το 15%, το ΠΑΣΟΚ τρίτο μεταξύ 11-12% και η Μαρία Καρυστιανου που είναι εντελώς εξαφανισμένη παραπαίει. Άλλωστε κανείς δεν ασχολείται πλέον και μαζί της, οπότε είναι ένα ερώτημα αν ο σχηματισμός της θα φτάσει μέχρι τις κάλπες.

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Η Όλγα δεν πάει Θεσσαλονίκη

Και ενώ υπάρχουν εκείνοι οι βουλευτές που φτιάχνουν βαλίτσα ή έστω backpack για να πάνε αύριο να ακούσουν το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα, μαθαίνω πως η Ολγα Γεροβασίλη δεν θα δώσει το παρών. Λογικό, εάν σκεφτεί κανείς πως η πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έχει στηρίξει πολλές φορές - και με το παραπάνω- τον πρώην πρωθυπουργό δεν έχει κάποια «πρόσκληση». Και τι εννοώ με αυτό; Απλούστατα ακόμη ο κ. Τσίπρας μιλάει για απλή εγγραφή μελών χωρίς να έχει κάνει ένα κάλεσμα σε ιστορικά στελέχη που έχουν αποδείξει με το ήθος τους, την αξία τους. Να δούμε πότε θα αποφασίσει ο πρώην πρωθυπουργός ποια γραμμή τελικά θα τραβήξει με ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν ένα ειδικό βάρος στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Ο Σαμαράς

Όπως βλέπετε και από τις δημόσιες τοποθετήσεις αρκετών κυβερνητικών στελεχών, έχει αρχίσει κανονικά ο κλεφτοπόλεμος με το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά. Και λογικά σε έναν βαθμό καθώς ο Νίκος Τσιούτσιας, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, άπλωσε πολύ την μανέστρα. Μαθαίνω ότι στη σημερινή σύσκεψη του Μαξίμου, που θα συζητηθούν τα δημοσκοπικά δεδομένα, θα δοθεί και μία εικόνα στον Μητσοτάκη για το πού κινείται το κόμμα Σαμαρά. Η άποψη ανθρώπων που γνωρίζουν είναι ότι κινείται στην περιοχή του 5%, αν και η κατά τόπους επιρροή του είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

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Το σχέδιο του Σαμαρά

Ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά Θανάσης Σκορδάς πάντως με το πρόσφατο άρθρο που έγραψε στην εφημερίδα Αμαρυσία αποκάλυψε τρόπον τινά το σχέδιο που έχει στο μυαλό του ο πρώην πρωθυπουργός. Το κόμμα του δηλαδή να αποτελέσει μπαλαντέρ για ένα κυβερνητικό σχήμα, έναν δυνητικό κυβερνητικό έτερο για την Ν.Δ. και ενδεχομένως και για το ΠΑΣΟΚ, απλά όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Βεβαίως σχέδια που τα γνωρίζει ο καθένας έναν χρόνο πριν από τις εκλογές έχουν μικρή πιθανότητα επιτυχίας, καθώς ο αντίπαλος τα γνωρίζει και μπορεί να τα αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά.

To ΑΙ του Μητσοτάκη

Το χθεσινό AI βίντεο του Μητσοτάκη με το οποίο κωδικοποίησε τα όσα έχουν γίνει ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια εικόνα από τα προσεχώς, καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα επεκτείνεται όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Το βίντεο είναι όλο με χρήση ΑΙ, ενώ έχει κάνει voice over ο Μητσοτάκης με την κανονική του φωνή. Για το εργαλείο αυτό που θα το δούμε αρκετά μέχρι τις εκλογές, φαντάζομαι και μετά τη ΔΕΘ, έχει ρίξει δουλειά ο Νίκος Ρωμανός που προϊσταται της διεύθυνσης Ψηφιακής Επικοινωνίας στο Μαξίμου, σε συνεργασία με εταιρεία από την αγορά.

Η… κούραση του Καλλιακμάνη

Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναφορά του αναπληρωτή γραμματέα του τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Καλλιακμάνη για την κούραση, όπως είπε σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega, που έχει ένας προεκλογικός Αύγουστος για έναν υποψήφιο βουλευτή. Μάλιστα είπε πως κάποια στιγμή θα μιλήσει γι" αυτό. Ωστόσο μπορεί ο Γιώργος Καλλιακμάνης όλο το καλοκαίρι να βρέθηκε στην Αιτωλοακαρνανία σε πανηγύρια και εκδηλώσεις -εξ ου και η «εξάντληση»- όμως η στάση του και ο τρόπος προσέγγισης έκανε πρόσωπα από την Χαριλάου Τρικούπη να δυσανασχετούν. Φαίνεται πως ο… αλέγκρος χαρακτήρας του κάπως χτύπησε μιας και υπήρξαν παράπονα και από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όπως λένε κάποιες γλώσσες. Βέβαια στο τέλος η ψήφος μετράει και αν θα καταφέρει να βάλουν οι πολίτες το σταυρό δίπλα στο όνομα του.

Στη Νάπολη για ποδοσφαιρικό αγώνα

Μπορεί να έχουν μαζευτεί αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στον προθάλαμο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εντούτοις φαίνεται πως η Αμαλίας δεν είναι έτοιμη ακόμη για μεταγραφές. Βέβαια με πληροφόρησαν πως κορυφαίο στέλεχος που έχει αναλάβει τις συζητήσεις και τις ζυμώσεις μαζί τους, την Κυριακή βρέθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας. Παρακολούθησε μάλιστα στο στάδιο Σάο Πάολο ή αλλιώς Μαραντίνα, τον αγώνα Νάπολι - Κόμο. Δεν ξέρω αν ο Δουβίκας, που παίζει στην Κόμο, έδειξε τον δρόμο πάντως έστω και λίγο πριν την εκπνοή του καλοκαιριού όλοι προσπάθησαν να απολαύσουν πράγματα που τους αρέσουν μιας και ο Αύγουστος ήταν δύσκολος μήνας.