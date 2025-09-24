Γεωργιάδης: «Αποτελεσματικότερο το ΕΣΥ από το βρετανικό NHS»

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής διημερίδας που οργανώνει το υπουργείο Υγείας για τα θέματα των νοσοκομείων της χώρας, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προέβη νωρίτερα άτυπα σε μία σύγκριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μ. Βρετανίας (NHS) που κάποτε ήταν πρότυπο για ολόκληρη την Ευρώπη με το νέο ΕΣΥ, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από την μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης που υλοποιείται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Αφορμή για αυτήν την άτυπη σύγκριση ήταν ο τραγικός χαμός της άτυχης Μαρίσσας Λαιμού, κόρης του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού που πέθανε σε ηλικία μόλις 28 ετών στο Λονδίνο.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε ότι ένα νέο κορίτσι, που είχε περάσει καρκίνο επισκέφτηκε λονδρέζικο νοσοκομείο το οποίο την έστειλε σπίτι της δίνοντας της παρακεταμόλη, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Στον αντίποδα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι μέσα στο καλοκαίρι το ελληνικό ΕΣΥ υλοποίησε ένα θαύμα σώζοντας τον μικρό Δημήτρη από το Μέτσοβο. Ένα παιδί που βρέθηκε πραγματικά στην πόρτα του θανάτου μπόρεσε να μεταφερθεί έγκαιρα, να οργανωθεί η μεταμόσχευση να διακομισθεί στο εξωτερικό, να λειτουργήσει όλο το σύστημα συντονισμένα στην εντέλεια χωρίς να χαθεί χρόνος και σήμερα ο Δημήτρης ζει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την περιπέτεια υγείας που είχε ο αυστραλέζικης καταγωγής κροίσος Tom Greenwood, CEO της Volt ο οποίος τραυματίστηκε με γουρούνα στη Μύκονο και ενώ το ασφαλιστικό του συμβόλαιο εμπεριείχε μεταφορά με ιδιωτικό ελικόπτερο, η ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε να τον μεταφέρει, επενέβη το ΕΚΑΒ, μετέφερε τον πολυτραυματία ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο της Νίκαιας (που έχει δεχθεί στο παρελθόν μεγάλη κριτική) και αυτή τη στιγμή έχει διαφύγει του κινδύνου. Σήμερα, ο Tom Greenwood νοσηλεύεται σε απλή κλινική έχοντας εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας με τον υπουργό Υγείας να τονίζει ότι εμείς σώζουμε ανθρώπους -δεν μας ενδιαφέρει αν είναι εκατομμυριούχοι ή όχι!

