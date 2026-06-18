Γεωργιάδης: «Είναι ένας Μακιαβέλι ο Τσίπρας - Θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά»

Στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ένας Μακιαβέλι σε συσκευασία Τσίπρα».

Μιλώντας στο Action24, δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τον λαό «μεγάλο αφεντικό»: «Εμείς δεν είμαστε τύραννοι, είμαστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού. Όποτε θέλει το μεγάλο αφεντικό, μας στέλνει σπίτι μας και στέλνει άλλους. Αν θέλει το μεγάλο αφεντικό τον Τσίπρα θα έχει τον Τσίπρα, αν θέλει τον Ανδρουλάκη, θα έχει τον Ανδρουλάκη, αν θέλει την Ζωή, θα έχει την Ζωή».

Και συμπλήρωσε απαντώντας σε σχόλια των δημοσιογράφων: «Εεε δεν είναι και μεγάλο αφεντικό ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει και ταλέντο και άστρο. Και τα δύο. Είναι ένας Μακιαβέλι σε συσκευασία Τσίπρα. Έστησε από την αρχή όλο αυτό. Ποτέ δεν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμέρισε, τους άφησε να σκοτωθούν.

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Έτρωγε τον έναν μετά τον άλλον. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, ότι παρουσιάζεται από όλο το μιντιακό σύστημα ως τρομακτική επιτυχία το 15% στις δημοκσοπήσεις. Να υπενθυμίσω ότι 15,6% πήρε στις Ευρωοεκλογές ο Στέφανος Κασσελάκης. Γιατί για τον Κασελάκη το 15,6% ήταν τρομερή αποτυχία και τον έφαγαν, ενώ 15.6 για τον Τσίπρα είναι επιτυχία; 15,6% έκανε σε μία μέρα, 15,6% θα έχει και σε 300 μέρες. Αυτό είναι το βεληνεκές του».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι Αριστεροί είναι ικανοί για την διάσπαση του ατόμου»

«Ως προς τα εσωτερικά τους, οι Αριστεροί είναι ικανοί για την διάσπαση του ατόμου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Επί της ουσίας, ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά. Τα τρία τέταρτα από αυτούς δεν θα τα πάρει ο Τσίπρας. Άντε να πάρει τον Φάμελλο, την Γεροβασίλη, τον

Ζαχαριάδη. Τέσσερις πέντε θα πάρει. Γιατί αν πάρει πολλούς θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολιτικά μελλοθάνατοι γιατί δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή χωρίς τον Τσίπρα. Το έχουν καταλάβει.

Φανταστείτε, μόλις γίνουν εκλογές τελειώνει η καριέρα της Ρένας Δούρου, του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παππά», είπε κλείνοντας.