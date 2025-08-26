Γεωργιάδης για Αίγινα: «Αν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ, θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος»

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση με τη γυναίκα που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην Αίγινα, χωρίς τις αισθήσεις της και τελικά κατέληξε αφού δεν βρέθηκε εγκαίρως ασθενοφόρο. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε μέσω X για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε για τους τίτλους ειδήσεων που θέλουν τη γυναίκα να πεθαίνει αβοήθητη: «Επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, η ενημέρωση που είχα από την 2η ΥΠΕ ήταν η εξής:

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου περί ώρα 5:30 ενημερώθηκε το ΚΥ Αίγινας ότι ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, άσφυγμη από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Παρά τις προσπάθειες ιδιώτη ιατρού που βρισκόταν στην παραλία και του ναυαγοσώστη η γυναίκα κατέληξε.

Στο ΚΥ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε οδηγός (αν και υπηρετούν 3) και η εφημερευουσα ιατρός κάλεσε στο κινητό τους και τους 3 οδηγούς, χωρίς να ανταποκριθεί κανείς. Η θανούσα μεταφέρθηκε από την Παραλία από το Γραφείο Τελετών. Διετάχθη ήδη ΕΔΕ για τη διερεύνηση του συμβάντος»

Αν και η άτυχη συνάνθρωπος μας, ήταν ήδη άνευ σφυγμού, αυτό ούτε δικαιολογία μπορεί να είναι, ούτε υπεκφυγή. Καθήκον μας να δίνουμε σε όλους την ιδανική ευκαιρία που δικαιούνται, όταν είναι να δώσουν αυτή την μάχη.

Εάν υπάρχει ευθύνη του ΚΥ θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος. Διευκρινίζω ότι δεν είναι θέμα ΕΚΑΒ, καθώς εκεί δεν έχουμε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά από το Κέντρο Υγείας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της», αναφέρει στο X.

Αίγινα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα, έχοντας χάσει τις αισθήσεις της. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και παρέμεινε ζωντανή περίπου για 1 ώρα και 20 λεπτά.

Στο διάστημα αυτό παρευρισκόμενοι λουόμενοι, ανέφεραν πως τηλεφωνούσαν συνεχώς στο Κέντρο Υγείας, το οποίο δήλωνε αδυναμία να στείλει ασθενοφόρο λόγω έλλειψης οδηγού.

Όπως αναφέρει στο OPEN η κα Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, σχετικά, έχουν στο παρελθόν υπάρξει διαμαρτυρίες των κατοίκων για το Κέντρο Υγείας, και επιστολές των εργαζομένων, με κοινό παρονομαστή την καθημερινή, 24ωρη κάλυψη για το ασθενοφόρο.

Στην Αίγινα, ενημερώνει, υπάρχουν 3 οδηγοί ασθενοφόρου, σε σύνολο 6 οργανικών θέσεων, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας έχει αφήσει 3 θέσεις κενές.