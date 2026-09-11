Γεωργιάδης για Μαζωνάκη: «Έγιναν έλεγχοι, αλλά έκρυβαν το μηχάνημα» - Έρχεται επιτροπή για τη μακροβιότητα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε για τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής, και προανήγγειλε ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο όσον αφορά στο ιατρικό κομμάτι που αφορά τη μακροβιότητα.

Μιλώντας στο OPEN και ερωτώμενος για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν οι γιατροί στον χώρο, σημείωσε πως είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά, προφανώς, τα έκρυβαν.

«Απάτη και παρανομία μπορεί να κάνει ο καθένας, πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος, έχει κάνει τρεις φορές έλεγχο. Το έκρυβαν το μηχάνημα» είπε, ειδικότερα.

«Για να γίνει έρευνα τρεις φορές στο ίδιο ιατρείο, γίνεται για κάποιο λόγο» παρατήρησε και συμπλήρωσε: «Εδώ, δεν έχουμε την περίπτωση που δεν είχε γίνει έλεγχος. Επιμελώς το απέκρυπταν. (...) Να μην κυνηγάμε μάγισσες».

Παράλληλα, σε τοποθέτησή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός εξήγησε πως θέλει να φτιάξει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο όσον αφορά στο κομμάτι του longevity στην Ελλάδα.

«Η αντιγήρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιατρικής επιστήμης το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα αλλά απαγορεύεται να γίνεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος» είπε, ειδικότερα.

Προανήγγειλε δε τη σύσταση μίας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, «για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα πιο καθαρό πλαίσιο».

«Η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Επ’ ευκαιρία αυτού καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και αυτό θα προσπαθήσω» είπε.