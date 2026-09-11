Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά στην ειδικότητα και τις σπουδές των γιατρών, αλλά και τις θεραπείες που υπόσχονταν στην ιδιωτική τους κλινική στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Mega, το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου λειτουργούσε τα τελευταία 15 χρόνια και στην ιστοσελίδα του υποσχόταν, μεταξύ άλλων, θεραπείες διάφορων ασθενειών με τη χρήση πολυδύναμων βλαστοκυττάρων.

Στο ιατρείο, όπως φαίνεται και από τις εικόνες στο εσωτερικό του, επικρατούσε μία ιδιαίτερη αισθητική.

Είχαν σε εμφανή θέση μία πανοπλία σαμουράι, πολλές θρησκευτικές εικόνες αλλά και ένα σπαθί σε γυάλινη προθήκη.

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Το προφίλ των γιατρών

Όσον αφορά στους ίδιους τους γιατρούς, ο μεν άνδρας δηλώνει ειδικός παθολόγος με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην αιματολογία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 200 ασθενείς είχαν δει βελτίωση στα ιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν από την θεραπευτική του μέθοδο.

Ο γιατρός φρόντιζε να επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι ασθενείς τις ικανότητές του, μιλώντας στην κάμερα για τα αποτελέσματα που είχαν δει.

Όσον αφορά στη σύζυγό του, εκείνη δήλωνε απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής με ειδίκευση στη γυναικολογία, αλλά και γιατρός ολιστικής ιατρικής. Στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι καταχωρημένη ως γιατρός χωρίς ειδικότητα.

Έκανε λόγο για εκτεταμένες σπουδές και εφαρμογές καινοτόμων σπουδών.

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Επίσης, ανέφερε πως διέθετε δύο μεταπτυχιακά, στη Μοριακή Βιολογία και την Κβαντική Ιατρική (από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης), και είχε κάνει σπουδές στη Φυσική Ιατρική.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν από ομιλίες της, η ίδια ακούγεται να λέει πως οι μέθοδοί της μπορεί να επιτύχουν σε 2 μέρες, αποτελέσματα που η κλασική ιατρική μπορεί σε 2 χρόνια.

Μάλιστα, είχε αναρτήσει και βίντεο στα social media με περιεχόμενο από τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στους ασθενείς.

Σημειώνεται πως το ιατρείο είχε πάρει άδεια ως παθολογικό και δεν είχε δηλωμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πλην του ότι δεν επιτρεπόταν να κάνουν χρήση εκεί, λόγω της άδειας, και η ίδια η διαδικασία είναι τόσο σύνθετη που απαιτεί τη διενέργειά της σε νοσοκομεία.