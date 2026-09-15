Γεωργιάδης για Μαζωνάκη: «Υπάρχει και κρατική ευθύνη στον θάνατό του»

Νέα τοποθέτηση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος σημείωσε πως υπάρχει «και κρατική ευθύνη» στο περιστατικό.

«Υπάρχει και κρατική ευθύνη, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους απατεώνες ή και άλλους» σημείωσε, ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Mega.

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«Το σύστημα δεν τα κατάφερε» επεσήμανε ο ίδιος, αλλά επέμεινε πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους στον χώρο.

«Πήγε ο ΙΣΑ τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει. (...) Την ιδέα ότι θέλουν να συγκαλύψουν οι γιατροί δεν τη δέχομαι. Και πολλά πρόστιμα μπαίνουν και άδειες αφαιρούνται και τα πάντα γίνονται».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη έβλεπε από τις κάμερες τους ελεγκτές και φρόντιζε να κρύβει τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης από τον χώρο.

«Η συγκεκριμένη γιατρός, όπως κατάλαβα, όταν έβλεπε στην κάμερα τους γιατρούς που έρχονται για έλεγχο, έβγαζε το μηχανή στο μπαλκόνι, κατέβαζε τις κουρτίνες και έλεγε εγώ δεν έχω τίποτα» είπε και συμπλήρωσε πως δεν ισχύουν οι καταγγελίες ότι οι γιατροί ειδοποιούνταν πριν από τους ελέγχους.

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«Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες» σχολίασε για τους δύο κατηγορούμενους.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στους ίδιους του ελέγχους, εξηγώντας πως «ο έλεγχος δεν έχει τόσο μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα, είναι έλεγχος ιατρικός, δεν είναι εκπαιδευμένοι ελεγκτές» και συμπληρώνοντας: «ο σοβαρότερος μηχανισμός είναι η Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, αυτή έχει πιο ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες».

Ερωτώμενος για το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας, σημείωσε πως έχει ενταχθεί στην παραπάνω Αρχή, αλλά, όπως είπε, «δεν θα ήμουν αντίθετος στην επανασύστασή του, καθώς είναι πιο εστιασμένο».