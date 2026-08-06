Γεωργιάδης για μάρμαρα Παρθενώνα: «Αν ο Τραμπ βοηθήσει να επιστραφούν, θα τον θυμούνται για χιλιάδες χρόνια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να «μείνει στην ιστορία για χιλιάδες χρόνια» αν βοηθούσε τους Έλληνες να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα, δήλωσε σε χθεσινή του συνέντευξη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας, παραχώρησε συνέντευξη για το θέμα στο Breitbart News στο γραφείο του νωρίτερα φέτος και εξήγησε τη σημασία αυτού του ζητήματος για τους Έλληνες και τη μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται για τον Τραμπ σε περίπτωση που βοηθήσει στην άσκηση πίεσης στους Βρετανούς.

«Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, ως ο φυσικός ηγέτης του Δυτικού κόσμου, αντιλαμβάνεται ότι εκπροσωπεί το πνεύμα των Αμερικανών παππούδων της δημοκρατίας σας, οι οποίοι ήταν όλοι τους πολύ καλά μορφωμένοι», δήλωσε.

Άδωνις για Τραμπ: «Θα γίνει μέρος της ιστορίας αν βοηθήσει»

«Ακόμα και οι Βρετανοί δεν λένε όχι», είπε ο Γεωργιάδης. «Οι Βρετανοί δεν λένε, "Δεν θα τα επιστρέψουμε ποτέ". Απλώς λένε, "Λοιπόν, ας δούμε αν είναι η κατάλληλη στιγμή".

Ένα πραγματικό επιχείρημα ότι "τα έχουμε νόμιμα" δεν προβάλλεται καν από την πλευρά τους. Αν ανατρέξετε στην ιστορία στην αρχή, οι Βρετανοί κατηγόρησαν τον Έλγιν ότι ήταν κλέφτης. Αλλά στη συνέχεια, όταν το έκανε, στη διαθήκη του, έδωσε τα μάρμαρα στο μουσείο. Αν τα είχε κρατήσει στον κήπο του, θα τα είχαμε πάρει πίσω δεκαετίες πριν».

Ο Γεωργιάδης δεν είναι μόνος. Άλλοι κορυφαίοι Έλληνες αξιωματούχοι συμφωνούν ότι ο Τραμπ έχει μια σημαντική ιστορική ευκαιρία να βοηθήσει στην εδραίωση όχι μόνο της δικής του κληρονομιάς, αλλά και να διορθώσει ένα σημαντικό λάθος στη διαδικασία. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκλεγμένο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι επίσης Γενικός Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος εδώ, της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε στο Breitbart News ότι η κληρονομιά του Τραμπ θα διαρκέσει για «αιώνες» αν πείσει τους Βρετανούς να επιστρέψουν τα μάρμαρα.

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«Εάν ο Πρόεδρος Τραμπ βοηθούσε να συμβεί αυτό, η συμβολή του θα επεκτεινόταν πολύ πέρα ​​από τη διπλωματία», δήλωσε ο Κυρανάκης σε δήλωσή του. «Θα αντιπροσώπευε μια από εκείνες τις σπάνιες στιγμές όπου η πολιτική ηγεσία υπηρετεί τον ίδιο τον πολιτισμό.

Θα έδειχνε ότι η αληθινή ηγεσία μετριέται όχι μόνο με τη διαμόρφωση του μέλλοντος, αλλά και με τη διατήρηση των θεμελίων πάνω στα οποία χτίζεται αυτό το μέλλον. Η επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα δεν θα ξαναέγραφε την ιστορία. Θα την ολοκλήρωνε. Πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, ως ο αληθινός ηγέτης της Δύσης, έχει την ευκαιρία να αφήσει μια κληρονομιά που διαρκεί στους αιώνες».

«Ο ηγέτης που θα το κάνει αυτό να συμβεί θα αποτελέσει μέρος της ιστορίας του Παρθενώνα και, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Παρθενώνας βρίσκεται εδώ και 2.500 χρόνια και θα είναι εδώ και μετά από άλλα 2.500 χρόνια», είπε ο Γεωργιάδης. «Δεν υπερβάλλω».

Ο Γεωργιάδης φορούσε μανικετόκουμπα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Είπε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του Τραμπ και κάνει τέτοια πράγματα για να προστατευτεί από τους αριστερούς τρελούς.