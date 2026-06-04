Θεοπούλα: «Ο Αλέξης είναι τίμιο παιδί» - Η μπηχτή για όσους ξεκινούν «συναισθηματικά την πολιτική»

Το βίντεο με τη Θεοπούλα και την εγγραφή της στο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έκανε όντως θραύση τα τελευταία 24ωρα.

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε για την πρόταση που της έγινε μέσω τηλεφωνήματος από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, τους λόγους που την έκαναν να πει το "ναι" και να τον στηρίξει, ενώ αναφέρθηκε και σε όσους «συναισθηματικά» ξεκινούν για πολιτική και αντιμετωπίζονται με επιείκεια.

«Τον Αλέξη τον ζόρισαν πάρα πολύ από την Ευρώπη»

Μιλώντας ζωντανά στο Live News, η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον γνωρίζω από χρόνια τον Αλέξη Τσίπρα, τον εκτιμώ γιατί είναι τίμιο παιδί, δεν έκανε σκάνδαλα, δεν “έφαγε”. Τον ζόρισαν πάρα πολύ από την Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά τα κατάφερε.

Πάρα πολύ "πόλεμο" του έκαναν και είναι άδικο. Όταν ήρθα Αθήνα από το χωριό γιατί είχα ένα πρόβλημα με το μάτι μου, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι με θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε θέλω να γίνω μέλος στο Ινστιτούτο και καθίσαμε, είπαμε τα στοιχειώδη και κάποια στιγμή έγινα μέλος και φυσικά κάναμε θραύση!

Μου άρεσε πολύ ο τίτλος ΕΛΑΣ. Για εμένα ο πατέρας μου ως γιατρός ήταν στον ΕΛΑΣ οπότε υπάρχει και συναισθηματική φόρτιση.

Όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην Καισαριανή τα παιδιά μου είχαν ζητήσει να γράψω κι εγώ το όνομά μου, όχι ως υποψήφια. Είμαι ηθοποιός και μεγάλη στην ηλικία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα στην πολιτική πέρα από το να ψηφίζω κατά συνείδηση.

Αυτό που έκανα για τον Αλέξη το χαίρομαι, μακάρι να τον βοηθήσει γιατί τον εκτιμώ. Μακάρι όλοι όσοι αγαπάνε τον Αλέξη να τον ψηφίσουν.

Δεν είναι μόνο ο Αλέξης που είχε αυτά τα σκαμπανευάσματα στα ποσοστά. Όλοι οι πολιτικοί τα έχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξαναπροσπαθήσει.

Εδώ βλέπετε πως άνθρωποι που ξεκινούν τελείως συναισθηματικά για πολιτική και δεν τους πολεμάτε έτσι. Γι' αυτό πρέπει να είστε λίγο πιο επιεικείς γιατί εμείς οι παλιότεροι ξέρουμε όλη την ιστορία και τους πριν από τον Αλέξη που κυβέρνησαν».