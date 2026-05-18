Γεωργιάδης: «Η Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο φιλορωσικό στοιχείο – Μεγάλος ανταγωνιστής για τον Βελόπουλο»

Την εκτίμηση ότι η ίδρυση του νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα στην Ελληνική Λύση, εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην πρωινή ζώνη του Action 24, με αφορμή τις πληροφορίες που θέλουν την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα να πραγματοποιείται στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε αιχμές για την ιδεολογική και ψηφοφορική δεξαμενή στην οποία φαίνεται να στοχεύει η κ. Καρυστιανού.

«Η κυρία Καρυστιανού χτίζει ένα κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Βελόπουλος θα έχει έναν μεγάλο ανταγωνιστή εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η επιρροή του νέου κόμματος αναμένεται να διεισδύσει σε συγκεκριμένους χώρους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν προνομιακό πεδίο της Ελληνικής Λύσης. «Αυτοί θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις φιλορωσικές παρέες, στις αντιεμβολιαστικές παρέες. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί πολύ από το κόμμα της Καρυστιανού», τόνισε.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο πώς αναδιαμορφώνεται η πολιτική ρητορική γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, παρατηρώντας μια ξεκάθαρη αλλαγή στάσης από την πλευρά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

«Αν σκεφτείτε, ο Βελόπουλος είχε επενδύσει πάρα πολύ στα Τέμπη. Έπαιζε πάρα πολύ το θέμα, αλλά αν δείτε τώρα, εδώ και αρκετό καιρό δεν το παίζει τόσο πολύ», σχολίασε, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως στο συγκεκριμένο ζήτημα «προφανώς κερδίζει η Καρυστιανού».