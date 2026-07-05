Καρυστιανού για φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Να απαντήσει η κυβέρνηση αν υπήρχαν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες»

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν υπήρχαν αιτήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο ζήτησε η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, μέσα από νέα ανάρτησή της στο X, αναφορικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη.



Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για ένα «τοπίο ολικής καταστροφής» και χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή τον κρατικό μηχανισμό στην προστασία του φυσικού πλούτου και των περιουσιών, ζήτησε από την κυβέρνηση να απαντήσει αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης για τη φωτιά, όπως οι αντιπυρικές ζώνες, καθώς και αν υπάρχουν αιτήσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή.

Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε

Τοπίο ολικής καταστροφής.

Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.

Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν… pic.twitter.com/Ulnz0YXDAU — Maria Karystianou (@mkaristianou) July 5, 2026



Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:



«Το Ωραιόκαστρο μας στη «Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε

Τοπίο ολικής καταστροφής.



Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.

Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και (β) αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή και να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει την σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.



Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας».