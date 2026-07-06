Η στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στον Σαμαρά: Τι δείχνουν οι μετρήσεις για το επερχόμενο κόμμα

Ως επιβεβαίωση ότι ο Αντώνης Σαμαράς εντατικοποιεί τις κινήσεις του για την ίδρυση νέου κόμματος και ότι επιδιώκει να βλάψει την κυβέρνηση, εξέλαβαν στο Μέγαρο Μαξίμου τις χθεσινές επιθέσεις του πρώην πρωθυπουργού μέσω TikTok, περίπου την ίδια ώρα μάλιστα με αυτή που γνωρίζει ότι δημοσιεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του για την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

Στην κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν σκοπεύουν να μπουν να σε μια ευθεία σύγκρουση με τον κ. Σαμαρά καθιστώντας τον τακτικό συνομιλητή και αντίπαλο της ΝΔ. Δεν προτίθενται, ωστόσο, να τον αφήσουν και στο απυρόβλητο όταν στοχεύει την κυβέρνηση. Είναι, δε, εξίσου βέβαιο ότι με τη νέα επίθεση στην κυβέρνηση για μία σειρά πολιτικών και προσωπικά στη Ντόρα Μπακογιάννη για πρόσφατες δηλώσεις της εναντίον του, ο Μεσσήνιος πολιτικός κόβει παντελώς τις γέφυρες με τη ΝΔ, συνεπώς όλα τα στελέχη της παράταξης θα πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι δεν έχουν κανένα νόημα οι εκκλήσεις τους να μην προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Το Μέγαρο Μαξίμου πέρασε χθες στην αντεπίθεση ήπια μεν ξεκάθαρα δε. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να «καρφώνει» τον Αντώνη Σαμαρά ότι κινείται ενάντια στη ΝΔ.

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«Έντεκα χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της ΝΔ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της ΝΔ», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης στο bluesky.

Παράλληλα, με φόντο τις βολές του πρώην πρωθυπουργού εναντίον της Ντόρας Μπακογιάννη και την υπόμνηση των εσωκομματικών εκλογών του 2009, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς τον κ. Σαμαρά για εμμονή στο παρελθόν, που τον εμποδίζει να ασχοληθεί σοβαρά με τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους πολίτες, αντιπαραβάλλοντας παράλληλα το σχέδιο που διαθέτει η ΝΔ για τη χώρα και την κοινωνία.

«Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας τον τόνο.

Στη ΝΔ πάντως εκτιμάται ότι ένα κόμμα υπό τον κ. Σαμαρά δεν θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην παράταξη ούτε θα απειλήσει σοβαρά την εκλογική της επίδοση, καθώς οι μετρήσεις καταγράφουν ότι το κυοφορούμενο κόμμα του δεν απορροφά ψηφοφόρους από τον πυρήνα της ΝΔ αλλά κυρίως από κόμματα στα δεξιά της ακόμη και από το ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, εκτιμάται ότι οι παραδοσιακοί Νεοδημοκράτες θα αντιληφθούν την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά «να βλάψει για δεύτερη φορά την παράταξη της ΝΔ» και θα του γυρίσουν την πλάτη. Όταν ιδρυθεί άλλωστε το κόμμα, αυτή η κατηγορία θα ενταθεί και δημοσίως από το κυβερνητικό επιτελείο.

Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του φάνηκε μέσω TikTok να έχει λάβει πλέον τις αποφάσεις του και να μεθοδεύει τις κινήσεις του, επιδιώκοντας μέσω αυτών των εμφανίσεων να μιλήσει και σε ένα πιο νέο ακροατήριο και ταυτόχρονα σε παραδοσιακούς Νεοδημοκράτες που μπορεί να έχουν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα. Ενώ με την αναφορά στις εσωκομματικές εκλογές του 2009 απευθύνεται προφανώς σε όσους τον στήριξαν τότε κόντρα στην κυρία Μπακογιάννη. Το βέβαιο είναι ότι το ματς ΝΔ – Α. Σαμαρά τώρα αρχίζει.