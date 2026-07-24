Γεωργιάδης κατά Σαλμά: «Έχει το θράσος να με απειλήσει με μήνυση - Ας αφήσει τους λεονταρισμούς σε μένα»

Σε νέα, ακόμα πιο εκρηκτική διάσταση περνά η ανοιχτή σύγκρουση των τελευταίων ημερών ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον ανεξάρτητο βουλευτή, Μάριο Σαλμά. Η αντιπαράθεση, που ξεκίνησε με φόντο την πολύκροτη υπόθεση της Novartis, έχει πλέον λάβει χαρακτηριστικά μετωπικής ρήξης.

Η πολιτική θύελλα πυροδοτήθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε ανάρτηση στο X, παραθέτοντας έγγραφα και υποστηρίζοντας ανοιχτά πως ο Μάριος Σαλμάς «ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας για τη Novartis με αντάλλαγμα εκατομμύρια».

Η αντίδραση του Σαλμά υπήρξε άμεση. Ο ανεξάρτητος βουλευτής διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Υπουργού, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένα ψεύδη». Παράλληλα, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σε αντεπίθεση ο Γεωργιάδης: «Ας αφήσει τους λεονταρισμούς»

Η απειλή της μήνυσης, ωστόσο, δεν έμεινε αναπάντητη. Το πρωί, ο Υπουργός Υγείας επανήλθε δριμύτερος, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη. Σε νέα ανάρτησή του, όχι μόνο δεν ανακάλεσε, αλλά έριξε το μπαλάκι των ευθυνών πίσω στον Σαλμά και χαρακτηρίζοντάς τον ευθέως ως «συκοφάντη».

Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την… pic.twitter.com/T0M517S5Ku — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 24, 2026

Διαβάστε αυτούσια τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη, ακριβώς όπως δημοσιεύτηκε:

«Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την δικογραφία.

Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές· το δικηγορικό γραφείο του κ. Σαράκη κλπ. Σημειωτέον ότι τα έγγραφα αυτά αν και κατατέθηκαν στον δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί ούτε προχώρησε σε καμμία νομική ενέργεια κατά της κας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν.

Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο. Για τον ΕΟΠΥΥ και το χάρισμα του προστίμου θα επανέλθω εντός της ημέρας…»