Γεωργιάδης: «Οι δικηγόροι μου θα ετοιμάσουν αύριο αγωγή και μήνυση και στον Βελόπουλο»

Σε αγωγή και μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου προχωρά ο Άδωνις Γεωργιάδης όπως διεμήνυσε από τους Δελφούς. Αναφερόμενος στην κριτική που έχει ασκηθεί εναντίον τους για τη διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε συκοφάντη τον Κυριάκο Βελόπουλο για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Η κριτική που μας έχει ασκηθεί ότι θα έπρεπε να είχαμε χρησιμοποιήσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για την πρόσληψη προσωπικού και όχι για ανακαίνισει υποδομών είναι και άδικη και ανόητη. Διότι δεν μπορούν τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη προσωπικού. Άρα όποιος το λέει αυτό, απλώς δεν ξέρει τι του γίνεται.

Προχθές έπρεπε να απαντήσω σε άλλον συκοφάντη που είπε ότι ξοδέψαμε δύο δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για να δώσουμε voucher σε ιδιώτες, για να ευνοήσω εγώ τις ιδιωτικές κλινικές και να πάρω μίζα. Μιλάμε για αδιανόητες μπούρδες.

Στα voucher στις ιδιωτικές κλινικές έχουμε δώσει εννέα εκατομμύρια. Δύο δισεκατομμύρια είναι σχεδόν το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης για το Υπουργείου Υγείας. Το λέω γιατί η παραφιλολογία και η κακία που υπάρχει στην Ελλάδα είναι αδιανόητη», ανέφερε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο προαναγγέλλοντας αγωγή και μήνυση.

«Σήμερα μου έστειλαν ένα βίντεο που ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος κατηγορεί ονομαστικά εμένα και εσένα Νίκο ότι είμαστε ο επόμενος στόχος της Κοβέσι, διότι μας έχει τσακώσει ότι έχουμε κάνει διασπάθιση δημοσίου χρήματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα του ετοιμάσουν οι δικηγόροι μου αύριο αγωγή και μήνυση. Αυτά δεν είναι πολιτική. Άμα σου λέει θα σου φέρει η Κοβέσι φάκελο γιατί σε έχει πιάσει, εκτός αν δεν είναι κολαούζος της Κοβέσι να είναι στο γραφείο της να ξέρει τι ερευνά, προφανώς είναι συκοφάντης. Να έρθει στο δικαστήριο να το αποδείξει.

Όποιος αμφισβητεί την ηθική μας συγκρότηση θα έχει την ίδια αντιμετώπιση», είπε συγκεκριμένα.