«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία»: Αιχμές Γεωργιάδη από το βήμα των Δελφών

Το παρών στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ στους Δελφούς, έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεν δίστασε, να αναφερθεί στην Λάουρα Κοβέσι όσο ήταν στο βήμα.

Ο Υπουργός Υγείας, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του για τα χρήματα των φορολογουμένων και των ασθενών: «Ο καθένας μας ότι δουλειά κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα.

Μύθος πρώτος. Ότι η Ελλάδα δαπανά λιγότερα από τις άλλες χώρες για δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Τελείως ψευδές. Η Ελλάδα σe όρους GTP είναι και λίγο παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», άρχισε να εξηγεί ο Υπουργός.

Σε εκείνο το σημείο, συνομιλητής του Άδωνι Γεωργιάδη, όπου ήθελε να κάνει μια ερώτηση επί του θέματος στον Υπουργό, του είπε: «Να σας ρωτήσω κάτι;».

«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αφήνοντας αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.