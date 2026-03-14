Γεωργιάδης: «Συγγνώμη από όλους μας» – Ξέσπασμα κατά των «fake news» για την Σοφία Μητσοτάκη

Θέση στη θύελλα που ξέσπασε γύρω από το ταξίδι της Σοφίας Μητσοτάκη πήρε με μια ιδιαίτερα συναισθηματική και επιθετική ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Υπουργός, υιοθετώντας μια στάση απόλυτης υπεράσπισης, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την κόρη του Πρωθυπουργού ως «το δικό μας παιδί», ενώ εξαπέλυσε «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τις φήμες για τη χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους.
Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για έναν αδιανόητο «κανιβαλισμό» ενός νέου κοριτσιού, υποστηρίζοντας πως η Σοφία Μητσοτάκη όχι μόνο δεν απόλαυσε προνόμια, αλλά στοχοποιήθηκε βάναυσα ακριβώς λόγω της συγγένειάς της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μάλιστα, άφησε αιχμές για αρχηγό κόμματος που μετέφερε το ζήτημα εντός Βουλής, κάνοντας λόγο για «αίσχη» και «τοξικότητα».
Η ανάρτησή του
- Τέλος στο μυστήριο με το ταξίδι της Σοφίας Μητσοτάκη: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο που «καίει» τα fake news
