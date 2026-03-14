Γεωργιάδης: «Συγγνώμη από όλους μας» – Ξέσπασμα κατά των «fake news» για την Σοφία Μητσοτάκη

Θέση στη θύελλα που ξέσπασε γύρω από το ταξίδι της Σοφίας Μητσοτάκη πήρε με μια ιδιαίτερα συναισθηματική και επιθετική ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Υπουργός, υιοθετώντας μια στάση απόλυτης υπεράσπισης, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την κόρη του Πρωθυπουργού ως «το δικό μας παιδί», ενώ εξαπέλυσε «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τις φήμες για τη χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για έναν αδιανόητο «κανιβαλισμό» ενός νέου κοριτσιού, υποστηρίζοντας πως η Σοφία Μητσοτάκη όχι μόνο δεν απόλαυσε προνόμια, αλλά στοχοποιήθηκε βάναυσα ακριβώς λόγω της συγγένειάς της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, άφησε αιχμές για αρχηγό κόμματος που μετέφερε το ζήτημα εντός Βουλής, κάνοντας λόγο για «αίσχη» και «τοξικότητα».

Η ανάρτησή του

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 14, 2026

«Ένα νεαρό κορίτσι εδώ και μέρες κανιβαλίζεται μέσω διαφόρων παρακμιακών sites και με τη χειρότερη μορφή συκοφαντίας, τη διασπορά φημών και αμφιβολιών. Το κορίτσι αυτό, όχι μόνον δεν χρησιμοποίησε κάποιο προνόμιο, επειδή τυγχάνει να είναι η κόρη του @kmitsotakis, αλλά αντιθέτως διασύρθηκε επειδή είναι η κόρη του.

Ολόκληρη Αρχηγός Κόμματος, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται ως η υπερασπιστής των αδυνάτων, έφτασε στο σημείο να διασπείρει μέσα στη Βουλή αυτά τα αίσχη. Μπροστά στο μίσο τους για τον Μητσοτάκη δεν σεβάστηκαν ούτε ένα απλό παιδί! Και η ντροπή έχει πλέον το νόημά της! Ας ελπίσουμε ότι η Κοινωνία μας θα αντισταθεί σε αυτή την τοξικότητα. Η Σοφία μας απλή συγγνώμη από όλους μας για όλο αυτό».