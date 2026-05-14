Γεραπετρίτης για τουρκικό νόμο περί «Γαλάζιας Πατρίδας»: «Αναμένουμε, θέλουμε να δράσουμε πρώτοι»

Μετά τις διαρροές και τις επακόλουθες κλαγγές στον δημόσιο διάλογο, για το νομοσχέδιο που φέρεται να περνά η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο, τοποθετήθηκε επ' αυτού ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Μπορεί η Τουρκία να μην έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο υπουργός Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι «οι διατάξεις της αποτελούν πλέον μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου, άρα είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη.

Η Αθήνα τελεί εν αναμονή της δημοσιοποίησης του τούρκικου νομοσχεδίου, που προβλέπεται να γίνει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.

Γεραπετρίτης για τουρκικό νομοσχέδιο: «Προτιμούμε να δρούμε πρώτοι»

Ερωτηθείς περί αντίδρασης της ελληνικής πρωτεύουσας, ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε στο γεγονός ότι «η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να δρα πρώτη, όπως έκανε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα».

Αναφέρθηκε επίσης στις διπλωματικές δυνατότητες, τόσο απέναντι στην Τουρκία σε διμερές επίπεδο όσο και στα διεθνή φόρα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ.