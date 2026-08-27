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Γιάννης Λοβέρδος: Με σπασμένο χέρι εμφανίστηκε στον «αέρα» - «Δόξα τω Θεώ είμαι καλά»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» με σπασμένο χέρι, καθώς όπως ανέφερε είχε ένα ατύχημα.

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Γιάννης Λοβέρδος
Γιάννης Λοβέρδος | GLOMEX / MEGA
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Με νάρθηκα στο χέρι εμφανίστηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, αποκαλύπτοντας έπαθε ατύχημα και το έσπασε.

«Όλοι έχουμε χάσει κάτι, κύριως να μην έχουμε χάσει την υγεία μας γιατί εγώ πέρασα μια ταλαιπωρία που έσπασα το χέρι μου, ήταν πολύ δυσάρεστο. Όλα τα όλα φτιάχνουν», είπε αρχικά ο υφυπουργός.

Ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας του τώρα απάντησε: «Δόξα τω Θεώ, έβγαλα τον γύψο και ελπίζω σε 15 ημέρες να είμαι μια χαρά».

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