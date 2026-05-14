Το «καρφί» του Γιάννη Λοβέρδου για τη Βάσια Αναστασίου και τον Αλέξη Τσίπρα: «Βάφω το μαλλί μου άσπρο»

Αιχμές για το σχόλιο της Βάσιας Αναστασίου άφησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος, με αφορμή το σχόλιο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του Action24, είπε: «Πρέπει να κάνω μία δημόσια εξομολόγηση. Βάφω το μαλλί μου άσπρο».
Διαβάστε ακόμα: Η Αναστασίου ανακαλεί το σχόλιο για τα «βαμμένα μαλλιά» του Τσίπρα αλλά με αστερίσκους
Ο ομολογουμένως έκπληκτος παρουσιαστής της εκπομπής ρώτησε «τι κάνετε;», με τον «γαλάζιο» βουλευτή να επαναλαμβάνει: «Βάφω το μαλλί μου άσπρο».
«Γενικώς αν βάφετε το μαλλί σας, μπορώ να πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες να ηγηθείτε νέου κόμματος και να βρεθείτε στο στόχαστρο των αντιπάλων σας», είπε επίσης ο παρουσιαστής.
Ο Γιάννης Λοβέρδος σχολίασε: «Για να αστειευτούμε λίγο, γιατί είναι πολύ "βαρύ" το πολιτικό κλίμα».
- Ηλιούπολη: Η κατάσταση της 17χρονης και οι συμβουλές των ειδικών για την ψυχική θωράκιση των εφήβων
- Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ως queer αγόρι με bullying, χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις»
- Γαλάζια Σημαία 2026: 2η στον κόσμο η Ελλάδα - Αναλυτική λίστα με τις βραβευμένες παραλίες
- Τατιάνα Στεφανίδου: Αποκάλυψε τον λόγο που λείπει το Νίκος Ευαγγελάτος από το Live News
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.