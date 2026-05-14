Το «καρφί» του Γιάννη Λοβέρδου για τη Βάσια Αναστασίου και τον Αλέξη Τσίπρα: «Βάφω το μαλλί μου άσπρο»

Αιχμές για το σχόλιο της Βάσιας Αναστασίου άφησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Λοβέρδος, με αφορμή το σχόλιο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του Action24, είπε: «Πρέπει να κάνω μία δημόσια εξομολόγηση. Βάφω το μαλλί μου άσπρο».

Διαβάστε ακόμα: Η Αναστασίου ανακαλεί το σχόλιο για τα «βαμμένα μαλλιά» του Τσίπρα αλλά με αστερίσκους

Ο ομολογουμένως έκπληκτος παρουσιαστής της εκπομπής ρώτησε «τι κάνετε;», με τον «γαλάζιο» βουλευτή να επαναλαμβάνει: «Βάφω το μαλλί μου άσπρο».

«Γενικώς αν βάφετε το μαλλί σας, μπορώ να πω ότι έχετε πολλές πιθανότητες να ηγηθείτε νέου κόμματος και να βρεθείτε στο στόχαστρο των αντιπάλων σας», είπε επίσης ο παρουσιαστής.

Ο Γιάννης Λοβέρδος σχολίασε: «Για να αστειευτούμε λίγο, γιατί είναι πολύ "βαρύ" το πολιτικό κλίμα».