Γιατί στη ΝΔ «φοβούνται» το κόμμα Καρυστιανού και όχι το κόμμα Σαμαρά - Ποιοι «κάηκαν»

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ωστόσο οι πολιτικές εξελίξεις αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα, τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με τα κόμματα που θα συμμετάσχουν και τις συμμαχίες».

Όπως έχει αναφέρει η στήλη του Reader, Μαξιμιλιανός, στην πολιτική πιάτσα προεξοφλείται πως στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά και κόμμα Καρυστιανού.

Σημειώνει δε πως αν και σε ένα υποθετικό κόμμα δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πρόθεση ψήφου, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι το κόμμα Σαμαρά θα αφήσει ανεπηρέαστα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα κόψει από Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Νίκη.

Ενώ ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θεωρούν ότι θα έχει πιο συνολικές συνέπειες οριζόντια στο πολιτικό φάσμα. Με απλά λόγια, δεν τους τρομάζει ο Σαμαράς, όμως τους προβληματίζει η Καρυστιανού.

Ποια κόμματα θα καούν πριν τις εκλογές

Ωστόσο, στα τρία προαναφερθέντα υπό δημιουργία κόμματα υπάρχει και μια διάσταση που έχει μάλλον υποτιμηθεί. Και οι τρεις έχουν χάσει το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Οι παλιότεροι θυμούνται πως όταν ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος, προκάλεσε αρχικό ενθουσιασμό γιατί κανείς δεν το περίμενε. Άσχετα εάν μετά κατέρρευσε εκλογικά. Εδώ πάντως το στοιχείο του αιφνιδιασμού έχει εκλείψει. Και η κοινωνία αρχίζει να υποθέτει δεύτερες σκέψεις από τους επίδοξους αρχηγούς.

