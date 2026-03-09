Η υποχώρηση της Καρυστιανού, η συσπείρωση των κεντροδεξιών και η επανάληψη του ντέρμπι στην Αθήνα 

Με δύο δημοσκοπήσεις ξεκινά η εβδομάδα, καθώς στα κεντρικά δελτία του Alpha και του Action24 θα παρουσιαστούν απόψε οι έρευνες της Alco και της Opinion Poll αντιστοίχως. Χωρίς να θέλω να προδώσω τη δουλειά των καλών δημοσκόπων Κώστα Παναγόπουλου και Ζαχαρία Ζούπη που θα κάνουν την ανάλυση, μαθαίνω ότι η ΝΔ είναι σημαντικά ανεβασμένη, ενώ σε μια από τις δύο μετρήσεις στην εκτίμηση θα προσεγγίζει και το 33%. Ποσοστό που έχει να δει πριν από τις ευρωεκλογές το κυβερνών κόμμα και αυτό δηλοί την ανάγκη πολλών πολιτών για κυβερνητική σταθερότητα σε ένα ταραγμένο περιβάλλον. Αυτό είναι και το δυνατό χαρτί της ΝΔ σε αυτή τη συγκυρία, αλλά όπως μου έλεγε σοβαρή πηγή δεν έγινε στον αυτόματο, καθώς προηγήθηκαν οι επιλογές για στήριξη και αμυντική θωράκιση της Κύπρου και οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού. Επίσης, τονώνεται και η προσωπική εικόνα Μητσοτάκη και αυτό που θέλουν να δουν οι δημοσκόποι είναι αν αυτά τα νούμερα είναι διατηρήσιμα. Και η αύξηση των ποσοστών της ΝΔ προέρχεται από συσπείρωση αναποφάσιστων, αλλά και από εισροές από τα δεξιά της ΝΔ και συγκεκριμένα από Βελόπουλο και Λατινοπούλου.

Η φθορά της Μαρίας και η απουσία εναλλακτικής

Μιας και είμαστε στις δημοσκοπήσεις πάντως να σας πω ότι στις έρευνες που θα βγουν καταγράφεται μια σημαντική υποχώρηση της δυνητικής επιρροής του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, τόσο στο ερώτημα βεβαιότητας όσο και δυνητικης ψήφου. Προφανώς, το ποσοστό της δεν είναι αμελητέο, όμως η δυναμική της δεν έχει καμία σχέση με την εκκίνηση. Αντιστοίχως πεσμένος, αλλά σε πιο διατηρήσιμα επίπεδα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προφανώς θα έχει πέρασμα στον χώρο αριστερά του ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως να δείχνει ότι έχει δυναμική υπέρβασης. Αυτή την ώρα μάλιστα είναι μάλλον δύσκολο να περάσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάπως ευνοείται από τη σοβαρή στάση του Ανδρουλάκη στα εθνικά θέματα. Επίσης, ένας δείκτης που μαθαίνω ότι θα καταγραφεί είναι η πλήρης απουσία πειστικής εναλλακτικής είτε σε σχήμα είτε σε πρόσωπο έναντι του Μητσοτάκη, όπως το αντιλαμβάνονται οι πολίτες βέβαια.

Η εξαφάνιση Σαμαρά

Μένω στις δημοσκοπήσεις, καθώς καταλαβαίνω ότι είναι μαύρα τα μαντάτα για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μόλις πριν από λίγες μέρες είχε επιτεθεί στην κυβέρνηση για τις συμβάσεις με τη Chevron, τους χειρισμούς για το καλώδιο με την Κύπρο και γενικώς τα εθνικά θέματα. Μένει βεβαίως και η εκκρεμότητα για το αν ο πρώην πρωθυπουργός θα ψηφίσει κάτι που κριτίκαρε τόσο έντονα στη Βουλή, αλλά το βασικό πρόβλημα που καταδεικνύεται από τις μετρήσεις είναι ότι η προοπτική να κάνει κόμμα δεν κόβει εισιτήρια, όσο και αν το προσπαθεί και επιχειρεί να το αφήσει να σέρνεται μέσω διαρροών.

Θα μιλήσει στη Βουλή;

Το πιο ενδιαφέρον θα είναι εάν ο πρώην Πρωθυπουργός λάβει τον λόγο στη βουλή την ερχόμενη Τετάρτη (11/03) που θα εισαχθεί στην ολομέλεια το σχέδιο νόμου για τη συμφωνία με τη Chevron που έχει συντάξει το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Θυμίζω ότι ο Παπασταύρου είχε υπάρξει στενότατος συνεργάτης του Σαμαρά στην περίοδο της δικής του Πρωθυπουργίας, ενώ είχε σταθεί δίπλα του στα πολλαπλά χτυπήματα που είχε δεχθεί από την τότε αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Βλέπει τον Πρόεδρο

Σήμερα (09/03) ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Κύπρο την οποία θα επισκεφτεί και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ την Τρίτη (10/03) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι κανείς εκ των Φάμελλου, Χαρίτση, Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο δεν έχουν ζητήσει ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό, ενώ για τον Δημήτρη Κουτσούμπα δεν το συζητώ - εκτιμώ ότι οι απόψεις θα είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.

Η επανάληψη του ματς στην Αθήνα

Μετά την οριστική απόφαση του Κώστα Μπακογιάννη να αγνοήσει την προοπτική να πολιτευτεί στην Α' Αθηνών, ο ίδιος αρχίζει να στρώνει και επικοινωνιακά το έδαφος για να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο της Αθήνας. Με συνέντευξή του το Σάββατο (08/03) στα Νέα είπε ότι έχει εκκρεμότητες με τον Δήμο, αναφερόμενος σε κρίσιμα θέματα, ενώ παράλληλα κρατά ενεργή τη δημοτική του παράταξη. Τούτου δοθεντος, πάμε σε επανάληψη του ματς που παίχτηκε το 2023, καθώς δεδομένα ο Χάρης Δούκας θα διεκδικήσει ανανέωση της θητείας του. Το ενδιαφέρον είναι ότι το 2028 θα μετρηθούν δύο διατελέσαντες δήμαρχοι, με μια θητεία έκαστος και δεν θα μπαίνει από θέση ισχύος ένα φρέσκο πρόσωπο, όπως έγινε με τον Δούκα το 2023.

