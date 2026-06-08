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Γιώργος Κώτσηρας: Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών

Καθώς εκτελείται ο «mini» ανασχηματισμός εντός της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε προ ολίγου, ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.

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Ο Γιώργος Κώτσηρας
Ο Γιώργος Κώτσηρας | Eurokinissi
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Καθώς εκτελείται ο «mini» ανασχηματισμός εντός της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε προ ολίγου, ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. που έχει προταθεί για Γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ.

Ο κ. Κώτσηρας, όπως αναφέρουν πηγές της ΝΔ, είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης και ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός σε 3 υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών).

Θεωρείται εργατικός και αθόρυβος. Εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική με τη ΝΔ από το 2019. Είναι  διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας είναι ένας καταρτισμένος επιστήμονας, νομικός, στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

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