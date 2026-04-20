Γιώργος Μυλωνάκης: Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν 5 μέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται για 5η ημέρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν.
Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, μετά τη ρήξη ανευρύσματος.
«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.