Γιώργος Μυλωνάκης: Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν 5 μέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκη 5 μέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος.

Γιώργος Μυλωνάκης | Eurokinissi
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται για 5η ημέρα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, μετά τη ρήξη ανευρύσματος.

«Ο  Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

