Γιώργος Μυλωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι λέει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σε σταθερή κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», παραμένει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κατά το δεύτερο 24ωρο αγωνίας για τον Γιώργο Μυλωνάκη στον «Ευαγγελισμό» στελέχη της ΝΔ να δίνουν το «παρών» από νωρίς στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών, οι Αδωνις Γεωργιάδης, Χατζηδάκης, Θεμιστοκλέους, Αγαπηδάκη, Καλαφάτης και Ζωγράφος.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη από ρήξη ανευρύσματος, ενώ το επόμενο 10ήμερο θα χρειαστεί στενή παρακολούθηση.