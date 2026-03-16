Γκίκας για σκάφος Frontex στο Καστελόριζο: «Περίεργο συμβάν, πιθανόν ατύχημα από λάθος χειρισμό»

Ως «περίεργο συμβάν» χαρακτήρισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, τη βύθιση σκάφους της Frontex στο Καστελόριζο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα» του Action24, τόνισε ότι «ήταν ένα περίεργο συμβάν», ενώ κατά τον ίδιο οι πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για λάθος χειρισμό από τον κυβερνήτη που κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

«Αναποδογύρισε το σκάφος και ακολούθησε μικρή έκρηξη λόγω των καυσίμων, ενώ δεν υπήρξε πρόσκρουση με ξέρα», τόνισε ο κ. Γκίκας.

Στο σκάφος, το οποίο βυθίστηκε, επέβαινε η πρέσβειρα της Εσθονίας, η οποία πήγε στην περιοχή για να πραγματοποιήσει αυτοψία. Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ ένα ακόμα φέρει ελαφρύτερα τραύματα.