Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ: «Ζητάμε να γίνει δημοψήφισμα για τη στήριξη σε Τσίπρα»

Την τοποθέτηση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν πρέπει να κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα επανέλαβε προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου ο γραμματέας της οργάνωσης Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος.

Με την πρόταση της Νεολαίας ανά χείρας κι εν όψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο Π. Λαμπρινίδης - Στάχτος σημείωσε στο Orange Press Agency ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο πολιτικό big bang κι ότι η συγκυρία δεν επιτρέπει την πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό.



Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε ότι η πρόταση που καταθέτει η Ν. ΣΥΡΙΖΑ ζητά την ενεργοποίηση των άρθρων 26 και 27 του καταστατικού του κόμματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα των μελών και στο οποίο θα τίθεται ξεκάθαρα το ερώτημα αν αποδέχονται τα μέλη του κόμματος ή όχι να κατέβει με αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές και και κατ' επέκταση αν θα δοθεί ή όχι στήριξη στο ψηφοδέλτιο της ΕΛ.Α.Σ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

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Ολόκληρη η δήλωση του Πάνου Λαμπρινίδη - Στάχτου:



Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε το εξής: Πιστεύουμε ότι σήμερα η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο big bank πολιτικό, το οποίο θα αναδιατάσσει τις δύο μεγάλες ιδεολογικές παρατάξεις εν όψει και των ερχόμενων εκλογών. Τη δεξιά ιδεολογική παράταξη και την αριστερή ιδεολογική παράταξη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.

Δεν υπάρχει χώρος για κατακερματισμό, για πολυδιάσπαση, για προσωπικές στρατηγικές, για μειοψηφίες που θέλουν να επιβάλλουν στις πλειοψηφίες με το έτσι θέλω την άποψή τους.



Λέμε το εξής συλλογικό: Να ενεργοποιηθούν τα άρθρα 26 και 27 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικη Συμμαχία και να πάμε σε δημοψήφισμα των μελών στη βάση το οποίο θα θέτει ξεκάθαρα το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε ως μέλη αυτού του κόμματος.

Στεκόμενοι στο ύψος των περιστάσεων και αναλογιζόμενοι τις ευθύνες μας ως αριστεροί και δημοκράτες πολίτες το ερώτημα που πιστεύω ότι πρέπει να μπει είναι το εξής: Να μην κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με δικό του ψηφοδέλτιο στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα που είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο συσπειρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και δημοκρατικών πολιτών της χώρας.

Δίνουμε το παράδειγμα εμείς κάνοντας ένα βήμα πίσω, όχι γιατί φοβόμαστε κάτι, αλλά για να πάρουμε φόρα για να μην υπάρξει πολιτικό κενό στην χώρα την επόμενη μέρα και για να υπάρξει απάντηση στην καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη και της Ν.Δ.

Καλούμε τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να στηρίξουν το δημοκρατικό αίτημα για δημοψήφισμα τόσο στην Πολιτική Γραμματεία σε λίγη ώρα όσο και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».