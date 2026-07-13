Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα εσωτερικά του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, καθώς η προγραμματισμένη για τις 3 μ.μ., συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να λάβει άλλη διάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα διακινείται κείμενο υπογραφών μεταξύ μελών του κομματικού οργάνου, με το οποίο δηλώνουν ότι παραιτούνται τόσο από την Πολιτική Γραμματεία όσο και από την Κεντρική Επιτροπή.

Προς την έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ οδεύει και η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά.

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Λίγο μετά τις 3 έφτασαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την ανάδειξη επικεφαλής που θα εκπροσωπεί το κόμμα εντός του Κοινοβουλίου.

Δήλωση παραίτησης μελών της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Η δήλωση παραίτησης και από τα μέλη της Πολιτική Γραμματείας:

«Την ώρα, που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης, με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές.

Ενώ η κοινωνία μας ζητά να εργαστούμε για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές, με την ευρύτερα δυνατή συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιλέγουν τη συστηματική υπονόμευση του κόμματος και της Αριστεράς.

Πολλαπλασιάζονται συμπεριφορές και επιλογές, που δείχνουν πλήρη έλλειψη σεβασμού στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ίδιο το κόμμα μας, αλλά και στην ιστορία και τις αξίες της Αριστεράς.

Η Αριστερά της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, ένταση και χαρακτηρισμούς.

Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των Οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων, πλήττει την ιστορία, την προσφορά και τις θυσίες του χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει αυτή τη διαδρομή ως πεδίο διαχείρισης προσωπικών φιλοδοξιών.

μεταπολιτική της εποχής επιδιώκει ακριβώς αυτό: να εξαφανίσει τις ιδέες και να πείσει τους πολίτες ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι η πολιτική είναι ένας ατελείωτος διαγκωνισμός ατομικής προβολής.

Απέναντι σε αυτή την ισοπεδωτική λογική, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.

Η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, την ισονομία, τα δικαιώματα.

Ενώ η Δεξιά οικοδομεί ανενόχλητη την πολιτική της κυριαρχία, ο προοδευτικός χώρος δεν επιτρέπεται να εγκλωβίζεται στον κατακερματισμό και στις προσωπικές διαδρομές.

Όσοι επιλέγουν να γκρεμίζουν αντί να συνθέτουν και να διχάζουν αντί να ενώνουν, ας αναλάβουν και την ευθύνη των επιλογών τους.

Γιατί όταν η Αριστερά χάνει, δεν χάνει ένα κόμμα. Χάνει η κοινωνία, που έχει ανάγκη από μια ισχυρή, αξιόπιστη και ενωμένη προοδευτική παράταξη. Η κοινωνία δεν ζητά άλλες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Ζητά ενότητα και προοπτική. Ζητά από την Αριστερά να θυμηθεί γιατί δημιουργήθηκε και ποιους εκπροσωπεί.

Οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους Αριστερούς και Προοδευτικούς πολίτες, οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μία ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς.

Όπως δήλωσε και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος σ. Σωκράτης Φάμελλος κατά την παραίτησή του, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού.

Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σ' ένα κόμμα, όπου η μειοψηφία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σ' ένα νέο σχίσμα.

Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια, με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Αριστερά και παραιτούμαστε από μέλη της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και μας στήριξαν με την ψήφο τους.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας

Βισβίκη Γκέλυ

Σίνου Δέσποινα

Στάχτος - Λαμπρινίδης Πάνος

Συμεωνίδου Ελένη

Τσουμέα Σταματία

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής



Σαπουνά Αναστασία».

Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ: «Ζητάμε να γίνει δημοψήφισμα για τη στήριξη της ΕΛ.Α.Σ»

Τη θέση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν πρέπει να κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα επανέλαβε προσερχόμενος στην Κουμουνδούρου ο γραμματέας της οργάνωσης Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος.

Με την πρόταση της Νεολαίας ανά χείρας κι εν όψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο Π. Λαμπρινίδης - Στάχτος σημείωσε ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο πολιτικό big bang κι ότι η συγκυρία δεν επιτρέπει την πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό.



Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε ότι η πρόταση που καταθέτει η Ν. ΣΥΡΙΖΑ ζητά την ενεργοποίηση των άρθρων 26 και 27 του καταστατικού του κόμματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα των μελών και στο οποίο θα τίθεται ξεκάθαρα το ερώτημα αν αποδέχονται τα μέλη του κόμματος ή όχι να κατέβει με αυτόνομο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές και και κατ' επέκταση αν θα δοθεί ή όχι στήριξη στο ψηφοδέλτιο της ΕΛ.Α.Σ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.





Ολόκληρη η δήλωση του Πάνου Λαμπρινίδη - Στάχτου:



«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε το εξής: Πιστεύουμε ότι σήμερα η ελληνική κοινωνία χρειάζεται ένα μεγάλο big bank πολιτικό, το οποίο θα αναδιατάσσει τις δύο μεγάλες ιδεολογικές παρατάξεις εν όψει και των ερχόμενων εκλογών.

Τη δεξιά ιδεολογική παράταξη και την αριστερή ιδεολογική παράταξη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Δεν υπάρχει χώρος για κατακερματισμό, για πολυδιάσπαση, για προσωπικές στρατηγικές, για μειοψηφίες που θέλουν να επιβάλλουν στις πλειοψηφίες με το έτσι θέλω την άποψή τους.



Λέμε το εξής συλλογικό: Να ενεργοποιηθούν τα άρθρα 26 και 27 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικη Συμμαχία και να πάμε σε δημοψήφισμα των μελών στη βάση το οποίο θα θέτει ξεκάθαρα το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε ως μέλη αυτού του κόμματος.

Στεκόμενοι στο ύψος των περιστάσεων και αναλογιζόμενοι τις ευθύνες μας ως αριστεροί και δημοκράτες πολίτες το ερώτημα που πιστεύω ότι πρέπει να μπει είναι το εξής: Να μην κατέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με δικό του ψηφοδέλτιο στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα που είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο συσπειρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και δημοκρατικών πολιτών της χώρας.

Δίνουμε το παράδειγμα εμείς κάνοντας ένα βήμα πίσω, όχι γιατί φοβόμαστε κάτι, αλλά για να πάρουμε φόρα για να μην υπάρξει πολιτικό κενό στην χώρα την επόμενη μέρα και για να υπάρξει απάντηση στην καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη και της Ν.Δ.

Καλούμε τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να στηρίξουν το δημοκρατικό αίτημα για δημοψήφισμα τόσο στην Πολιτική Γραμματεία σε λίγη ώρα όσο και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.»