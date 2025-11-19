Αν κάτι είναι δεδομένο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι ότι δεν χάνει καθόλου χρόνο. Την περασμένη Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και την Παρασκευή στο Greece Talks έβαλε στο στόχαστρο το λιμάνι του Πειραιά, την Τρίτη πήγε στο υπουργείο Ανάπτυξης και ρύθμισε το ζήτημα με τον Θεοδωρικάκο. Και αυτό γιατί η ελληνική κυβερνηση συναινεί να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός του Πειραιά πόλος με άξονα την Onex του Πάνου Ξενοκώστα και σκοπεύει να βάλει πλάτη σε αυτή την κατεύθυνση με τη νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει ο Θεοδωρικάκος, για να μπορέσει η εταιρία να χρησιμοποιήσει μια αναξιοποίητη ναυπηγική έκταση για να δημιουργήσει ένα διαμετακομιστικό hub που θα συνδέεται με το Θριάσιο. Η τροπολογία είναι έτοιμη και θα ψηφιστεί ως το τέλος Νοεμβρίου.

Τα μυστικά του IMEC

Γιατί όλα αυτά; Στο νέο μετά-μεταψυχροπολεμικό κόσμο, έχει σημασία με ποιους θα συνεργάζεσαι και ποιους θα έχεις απέναντι. Κι επειδή λοιπόν οι Αμερικανοί προωθούν μετ’ επιτάσεως τον αγωγό IMEC (India Middle East Corridor) ο οποίος περνάει από την Ελλάδα για να καταλήξει στην Ευρώπη, δεν νοείται χρήση του λιμανιού του Πειραιά που ελέγχεται από τους Κινέζους της COSCO. Για αυτό και ενεργοποιείται η λύση της Ελευσίνας. Για την ιστορία βέβαια να πω πως για να ενεργοποιηθεί ο διάδρομος θα πρέπει πρώτα να πετύχει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή - μια τεράστια πρόκληση για τον Πρόεδρο Τραμπ και τους ηγέτες της περιοχής.

Ποιοι παίζουν μπάλα

Μέχρι στιγμής, η Κίμπερλι έχει ανακατέψει την υπουργική τράπουλα, καθώς όσοι έχουν καλό κονέ μαζί της μπορούν και παίζουν άλλη μπάλα. Για παράδειγμα, σταθερή επαφή μαζί της έχει ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος της έκανε και το τραπέζι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επίσης, ο Θεοδωρικάκος έχει.. πιάσει το νόημα και βλέπει ότι οι Αμερικανοί είναι αποφασισμένοι να βάλουν λεφτά μέσω του DFC, του κρατικού επενδυτικου fund, που είχε μπει και στο deal Aktor-ΔΕΠΑ για τη μεταφορά αερίου. Τέλος, ο Σταύρος Παπασταύρου αν μη τι άλλο έχει μια ουσιαστική σχέση μαζί της ήδη από όσο ήταν στις ΗΠΑ, ενώ τις επόμενες μέρες η πρέσβης των ΗΠΑ θα συνεχίσει τις επαφές της. Για παράδειγμα, εκκρεμεί ένα ραντεβού της με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Λεφτά ως το τέλος του χρόνου

Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι ο αγροτικός κόσμος είναι ένα καζάνι που βράζει, κάτι που αντανακλάται και στα ποσοστά της ΝΔ κατά τόπους. Και κατάλαβαν, έστω και αργά, ότι οι κτηνοτρόφοι που είχαν χάσει τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς δεν καλύπτονται από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς έχουν μεγάλο κόστος αντικατάστασης του ζωικού τους κεφαλαίου. Γι' αυτό και χθες ο Μητσοτάκης προανήγγειλε τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα την άλλη εβδομάδα. Τα λεφτά δεν είναι αμελητέα, μιλάμε για πακέτο πάνω από 50 εκατομμύρια και θα πάει και παραπάνω, ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει στον αρμόδιο υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Η λογική της ενίσχυσης θα είναι ότι, όσο περισσότερα ζώα και εισόδημα έχασε κανείς, τόσο περισσότερα λεφτά θα πάρει απευθείας.

Εκλογές το 2027 ή το 2026;

Δεν εξέπληξε κανέναν η χθεσινή απάντηση του Πρωθυπουργού πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 - ωστόσο εγώ θα σας μεταφέρω τι λέγεται στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Οι βουλευτές λοιπόν θεωρούν ότι κάθε μήνας μετά τον Σεπτέμβριο του 2026 και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα είναι πιθανός μήνας εκλογών. Την ίδια στιγμή, η «κολοκυθιά» που παίζουν οι επίδοξοι κομματάρχες, Σαμαράς, Τσίπρας και Καρυστιανού, θεωρείται πως τους στερεί το στοιχείο της έκπληξης και φαίνεται σαν η κοινή γνώμη να έχει προεξοφλήσει τις κινήσεις τους - άρα το στοιχείο του αιφνιδιασμού έχει αρχίσει να σβήνει. Ωστόσο, δημοσκοπικά το τοπίο παραμένει δυσανάγωνστο, αφού είναι μεγάλος ο αριθμός των αναποφάσιστων και τίποτε δεν προδιαγράφει συνθήκες ασφαλών προβλέψεων.