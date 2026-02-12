Τι είπε η γλώσσα του σώματος για Μητσοτάκη και Ερντογάν; Το κομπολόι και ο πιο... αμήχανος

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα επιβεβαίωσε την πρόθεση των δύο πλευρών να κρατήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο κάποια πρόοδο σε μεγάλα ζητήματα.

Τα επικοινωνιακά μηνύματα που πέρασαν οι δύο ηγέτες τέθηκαν στο μικροσκόπιο, όχι μόνο για όσα είπαν, αλλά και για όσα δεν είπαν, με τη «γλώσσα του σώματος» να σχολιάζεται από τους ειδικούς.

Ο επικοινωνιολόγος Απόστολος Πιστόλας ανέφερε στον ΑΝΤ1 ότι «ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ήταν όπως μας έχει συνηθίσει στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν πολύ περισσότερο "κουμπωμένος", στην Ελλάδα είναι πολύ πιο άνετος. Αυτό φάνηκε και από τη στάση των χεριών όταν περπατούσε, όταν μιλούσε έλεγε πολλές λέξεις χωρίς να δίνει ουσία, ακόμα και από το περιστατικό με το χαρτομάντηλο. Από την άλλη ο πρόεδρος της Τουρκίας ήταν πολύ πιο άνετος και είναι απολύτως λογικό γιατί έπαιζε εντός έδρας.

«Είδα μια χειραψία ισότητας. Και τα δύο χέρια ήταν τοποθετημένα σωστά. Επίσης τα πόδια ήταν σταθερά κάτω και δείχνοντας ότι και οι δύο είναι εκεί και πως η συνάντηση έχει έναν πολύ σοβαρό και επίσημο χαρακτήρα», τόνισε η δρ. κοινωνιολογίας Φουλβία Ανδρούτσου από την πλευρά της.

Παράλληλα στον τηλεοπτικό σταθμό μίλησε και ένας από τους πιο γνωστούς καταστηματάρχες κομπολογιών στην Κωνσταντινούπολη αναφέροντας ότι το κομπολόι δώρο του Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι «κεχριμπαρένιο» και «όμορφο».