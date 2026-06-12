Μητσοτάκης στο Ινστιτούτο Hoover: «Η μείωση του ελληνικού χρέους ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμά μου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μία εξαντλητική συνέντευξη στο στο Ινστιτούτο Hoover, ανατρέχοντας στην επταετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και σε όσα βλέπει ως σημαντικότερα επιτεύγματα της περιόδου.

Ερωτηθείς για τα πιο σημαντικά «μαθήματα» που του άφησε αυτή η περίοδος, ο πρωθυπουργός περιέγραψε πως «Ήταν σίγουρα μία εντυπωσιακή πλην δύσκολη πορεία επτά χρόνων.

Ο κόσμος μας εμπιστεύθηκε, πίσω στο 2019, όταν κληρονομήσαμε μία κατάσταση όπου η φήμη της χώρας ήταν ακόμα σε μεγάλο βαθμό αμαυρωμένη από τη μεγάλη οικονομική κρίση».

Μητσοτάκης: «Η μείωση του χρέους ήταν το μεγαλύτερό μου επίτευγμα»

«Η κοινωνία μας πλήρωσε ένα πολύ βαρύ τίμημα. Το πρώτο μου μέλημα όταν πήρα την εξουσία, ήταν να επιστρέψω την Ελλάδα σε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, ταυτόχρονα με την εξισορρόπηση των δημοσιονομικών, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ξανά παρόμοια κατάσταση τέτοιας μακροοικονομικής αστάθειας».

Σχετικά με τη δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας, ανέφερε:

«Επτά χρόνια μετά, έχουμε μία ιστορία δημοσιονομικής πειθαρχίας, σε συναδυασμό με μία πολύ υγιή ανάπτυξη. Θεωρώ τη μείωση του χρέους του ελληνικού ΑΕΠ ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμά μου.

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Υπάρχει βέβαια πολύ δουλειά να γίνει ακόμα. Ο κύριος στόχος μου είναι μία πραγματική σύντμηση με την Ευρώπη, σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ».

Σε ερώτηση για τη μετάβαση στο επιτελικό κράτος και τον ψηφιακό αναχηματισμό, αλλά και το πως εξυγίαναν τη διακυβέρνηση και έθιξαν τη διαφθορά, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε:

«Όσο συνεχίζονται οι πελατειακές σχέσεις, αυξάνεται η πιθανότητα να ξοδεύεις περισσότερα χρήματα απ' όσα χρειάζεται, γιατί ουσιαστικά εξαγοράζεις ψήφους εκμεταλλευόμενος μη βιώσιμα "δώρα".

Αυτό που κάναμε ήταν να μεταρρυθμίσουμε το "λογισμικό" της κυβέρνησης, και να παγιώσουμε ένα πολύ πιο ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης. Διασφαλίσαμε πως υπάρχει πραγματική λογοδοσία σε σχέση με τη διαχείρηση του κράτους και συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών Υπουργείων.

Δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Να σημειώσω ότι σήμερα γιορτάζουμε 6 χρόνια από τότε που εγκαινιάσαμε το gov.gr, δηλαδή τον κεντρικό ιστότοπο για όλα τα κυβερνητικά θέματα, που αποδείχθηκε μεγάλη επιτυχία».

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κανείς δεν τον είχε αγγίξει πριν από εμάς

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Είχαμε μακροχρόνια προβλήματα με τις αγροτικές επιδοτήσεις, με τη διασφάλιση πως οι σωστοί αγρότες λάμβαναν τα σωστά ευρωπαϊκά κονδύλια. Μας πήρε πολύ καιρό να μεταρρυθμίσουμε αυτό το σύστημα, αλλά πλέον είμαι αισιόδοξος πως κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση.

Πριν, κανείς δεν είχε προσεγγίσει το πρόβλημα από καθαρά διοικητική σκοπιά, αλλά εμείς το κάναμε. Φυσικά, κάθε τέτοια μετάβαση είναι επίπονη, και ορισμένοι άνθρωποι θα δυσαρεστηθούν, λόγω του τρόπου με τον οποίο είχαν συνηθίσει να συναλλάσονται με το κράτος, αλλά το μότο μου είναι πως η διακυβέρνση έχει να κάνει με την αλλαγή και την καινοτομία».