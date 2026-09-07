Χαρδαλιάς στο Reader: «Το ΑΕΝΑΟΝ θα είναι το μεγαλύτερο ανοιχτό, δημόσιο πάρκο στη Μεσόγειο»

Στο περίπτερο του Reader στην 90η ΔΕΘ βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας μεταξύ άλλων για το ΑΕΝΑΟΝ, το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Φάληρο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά on camera, «δεσμεύθηκα για 300+1 έργα. Το +1 είναι το ΑΕΝΑΟΝ», τονίζοντας ότι «το Μητροπολιτικό πάρκο θα είναι το μεγαλύτερο ανοιχτό, δημόσιο πάρκο σε όλη τη Μεσόγειο».

«Ήταν μεγάλο στοίχημα, δύσκολο έργο, εξαγγελία πολλών δεκαετιών», συμπλήρωσε, συνεχίζοντας: «Ήταν όραμα του Reggio Piano και το βασικότερο ήταν ότι αποτελούσε κεντρική δέσμευση της παρούσας κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού».

«Όμως, τις πρώτες ημέρες της θητείας μας βρεθήκαμε μπροστά σε μια δύσκολη περίσταση, στην οποία το interruption letter, το οποίο ήρθε στην Περιφέρεια Αττικής, υπογεγραμμένο από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμαινε ουσιαστικά από μόνο του διακοπή των διαδικασιών αξιολόγησης», εξήγησε ο κ. Χαρδαλιάς στο Reader.

Συνέχισε, λέγοντας: «Ο φάκελος μεγάλου έργου που είχε κατατεθεί το Νοέμβριο του 2023, με πάρα πολλά κενά, συνοδεύθηκε από αυτό το interruption letter, 11 σελίδων, το οποίο ουσιαστικά αναδείκνυε την έλλειψη προόδου σε πολλά ζητήματα για πολλά χρόνια.

Εκεί χρειάστηκε παρέμβαση του πρωθυπουργού, για να μας δοθεί μια αναγκαία δίμηνη παράταση για να επανασυστήσουμε τα τεχνικά συμβούλια και να επαναξιολογήσουμε τις διαδικασίες διαβούλευσης».

Αυτό έγινε «με προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού στην επίτροπο Φερέιρα και μετά ξεκίνησε ένας δύσκολος αγώνας, με πολλές τεχνικές συσκέψεις, με πολλά ταξίδια, με δύσκολα ζητήματα να λυθούν», κατέληξε ο περιφερειάρχης Αττικής.