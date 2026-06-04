Χαρίτσης: «Αναγκαία η απόφαση αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά - Πρωταγωνιστικός ο ρόλος Τσίπρα»

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «NewsRoom» του ΕΡΤnews, ο Αλέξης Χαρίτσης υπεραμύνθηκε με σαφήνεια της απόφασής του να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά, περιγράφοντάς την ως μια επώδυνη, αλλά απόλυτα αναγκαία πολιτική κίνηση.

Στον πυρήνα του σκεπτικού του βρίσκεται η επιτακτική ανάγκη για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου, ενωτικού και προοδευτικού μετώπου, το οποίο θα είναι σε θέση να ορθώσει μια αξιόπιστη και νικηφόρα εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Χαρίτσης δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ανεξαρτητοποίησή του ως μια πρωτόγνωρη πολιτική συνθήκη, η οποία του προκαλεί ταυτόχρονα αίσθηση ανακούφισης και έντονο προβληματισμό. Όπως εξήγησε, έχοντας ο ίδιος και οι συνεργάτες του μακρά θητεία και συγκροτημένη κουλτούρα λειτουργίας μέσα από οργανωμένες κομματικές διαδικασίες, καλούνται πλέον να προσαρμοστούν άμεσα σε μια ριζικά διαφορετική κοινοβουλευτική και πολιτική πραγματικότητα.

Αναλύοντας τα βαθύτερα αίτια της ρήξης, υπογράμμισε ότι η πολιτική οφείλει να υπηρετεί συγκεκριμένα οράματα και όχι άκαμπτους εσωκομματικούς μηχανισμούς ή προκαθορισμένα σχέδια. Κατά την εκτίμησή του, οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ευόδωση ενός τέτοιου σχεδίου έχουν πλέον εκλείψει στη Νέα Αριστερά.

Σημείωσε μάλιστα ότι, παρά τον απόλυτο σεβασμό του προς τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, θεωρεί πως το κόμμα έχει εγκλωβιστεί σε μια αδιέξοδο τροχιά, η οποία αποσυνδέεται από το καθολικό κοινωνικό αίτημα για προοδευτική σύγκλιση και ουσιαστική ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς.

Η ανάγκη προοδευτικής σύγκλισης και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας ενωτικής προσπάθειας που θα οδηγήσει αφενός σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από τη σκοπιά της Αριστεράς και αφετέρου στη δημιουργία ενός ισχυρού πολιτικού πόλου που θα μπορεί να αντιπαρατεθεί πειστικά και νικηφόρα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης αναγνώρισε ότι η πρόσφατη επανεμφάνισή του στην πολιτική σκηνή έχει δημιουργήσει κοινωνική και πολιτική δυναμική. Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία εμφανίζεται απογοητευμένη και αποστασιοποιημένη από την πολιτική, το γεγονός ότι προκαλείται κινητικότητα και δημόσιος διάλογος είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η αίσθηση αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στις συζητήσεις με τους πολίτες, οι οποίοι φαίνεται να διαμορφώνουν προσδοκίες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, εκτίμησε ότι ο ρόλος του πρώην πρωθυπουργού δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικός σε μια τέτοια προσπάθεια. Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα, όσο σημαντική και αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της για να επιφέρει πολιτική αλλαγή, καθώς απαιτούνται πολύ περισσότερα βήματα και μια συνολική στρατηγική απέναντι σε έναν πολιτικό συσχετισμό που έχει εδραιωθεί επί επτά χρόνια.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στάθηκε ιδιαίτερα στην κρίση εμπιστοσύνης που, όπως είπε, διαπερνά το πολιτικό σύστημα και αγγίζει ακόμη περισσότερο τον χώρο της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Υποστήριξε ότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν μπορούν να προκύψουν μέσα από παρασκηνιακές συνεννοήσεις μεταξύ στελεχών, αλλά απαιτούν μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση για το πολιτικό σχέδιο, τις προγραμματικές προτεραιότητες και το πώς μπορεί να πειστεί η κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική προοπτική για τη χώρα.

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Παράλληλα, περιέγραψε το πολιτικό σκηνικό ως εξαιρετικά ρευστό, υποστηρίζοντας ότι στην κοινωνία συσσωρεύονται η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, η αντιπολιτική διάθεση και η απομάκρυνση των πολιτών – ιδιαίτερα των νέων – από τα κοινά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ποιος θα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά αν υπάρχει πραγματική δυνατότητα πολιτικής αλλαγής και εφαρμογής ριζοσπαστικών πολιτικών που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο οικονομικό πεδίο, ο κ. Χαρίτσης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αναφέρθηκε στις διαδοχικές κρίσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις – από το αυξημένο κόστος ζωής και τη στεγαστική κρίση έως τη δυσκολία πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση – ενώ έκανε λόγο για όξυνση των ανισοτήτων και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, ιδίως για τους νέους.

Η Βουλευτική έδρα και η απάντηση στους επικριτές

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο παραίτησής του από τη βουλευτική έδρα, ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι δεν συμμερίζεται τη λογική εγκατάλειψης της κοινοβουλευτικής μάχης. Όπως ανέφερε, θεωρεί πολιτικό σφάλμα να παραχωρείται το πεδίο της Βουλής και του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Δεξιά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιμένοντας ότι η φωνή της Αριστεράς πρέπει να παραμείνει παρούσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι παραμένει ενεργός πολιτικά μόνο στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου για την ενότητα και τη σύγκλιση δυνάμεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εφόσον υπάρχει ένα σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης απέναντι στη Δεξιά, δηλώνει παρών. Αν όμως δεν υπάρχει μια τέτοια προοπτική, υπογράμμισε ότι δεν είναι προσκολλημένος σε καμία θέση ή αξίωμα και θα μπορούσε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική.

Κλείνοντας, απάντησε και στις επικρίσεις που δέχεται από πρώην συντρόφους του, απορρίπτοντας τους υπαινιγμούς ότι είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του σε άλλες πολιτικές διεργασίες. Υποστήριξε ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη που αποχώρησαν έδωσαν όλες τις σημαντικές πολιτικές μάχες των τελευταίων ετών, εντός και εκτός Βουλής, για ζητήματα όπως η διαφθορά, οι κοινωνικές ανισότητες, το κόστος ζωής, η συνταγματική αναθεώρηση και το Παλαιστινιακό, σημειώνοντας ότι οποιοσδήποτε καλοπροαίρετος παρατηρητής μπορεί να το διαπιστώσει. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, τέτοιου είδους σχόλια δεν τον αφορούν.