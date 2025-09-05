Χατζηδάκης: «431 σχολεία θα έχουν ανακαινιστεί μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς»

«431 σχολεία σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ανακαινιστεί μέχρι την έναρξη αυτής της σχολικής χρονιάς, μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου» αναφέρει σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το 29ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ανακαινίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με την υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη τον υφυπουργό Νίκο Παπαϊωάννου.

Η ανάρτηση Χατζηδάκη

To πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα: Ελαιοχρωματισμοί μετά από πολλά χρόνια παντού. Επισκευή των τουαλετών. Αναβατόριο για τα παιδιά με αναπηρία. Και ανακατασκευή και των γηπέδων εσωτερικά, στα οποία τα παιδιά μπορούν να παίζουν μπάσκετ. Εμείς λέμε και τα παιδιά της γειτονιάς τα απογεύματα, διότι θέλουμε να είναι ανοιχτό το σχολείο. Με την καινούργια δωρεά 300 εκατ. ευρώ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στόχος μας είναι να επισκευαστούν πάνω από 2.500 σχολεία. Είναι κάτι απολύτως αναγκαίο και δείχνει και την ευαισθησία της κυβέρνησης στην πράξη!