Χατζηδάκης: «Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο»

Στους αγρότες και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Κατανοώ απολύτως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ειδικά ορισμένες κατηγορίες που έχουν υποστεί πρόσθετη πίεση φέτος. Και η πόρτα μας ήταν και παραμένει ανοιχτή για διάλογο, ανά πάσα στιγμή», είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ:

Ακόμα, συνέχισε: «Τα στοιχεία που δίνουμε είναι απολύτως ακριβή και ως προς τα ποσά που θα καταβληθούν και ως προς την αλλαγή του συστήματος. Το κράτος φέτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει δώσει συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι. Στο τέλος, όλοι θα αντιληφθούν ότι δημιουργείται ένα σύστημα αξιόπιστο, δικαιότερο και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Διαβάστε ακόμα: Νέα μπλόκα από τους αγρότες: Έκλεισε ο δρόμος στα Μάλγαρα - Απολογούνται οι συλληφθέντες στη Λάρισα

«Αν σπεύδαμε να πληρώσουμε χωρίς να έχουμε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν χειρότερο και για τον προϋπολογισμό και για τους ίδιους τους αγρότες. Γιατί τα λεφτά που θα δίναμε χωρίς ελέγχους και χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλες θα τα ζητούσε πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα απαγόρευε περαιτέρω επιδοτήσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι με το νέο σύστημα η χώρα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ, αλλά θα γίνει μια εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων, «ώστε τελικά να υπάρχει και ένα κοινωνικό πρόσημο στην προσπάθεια που κάνουμε».

Ενώ σε ερώτηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ανέφερε: «Οι ίδιοι θα κρίνουν τελικά, αν στην προσπάθεια που κάνουν για να προβάλλουν τα αιτήματά τους, το κλείσιμο δρόμων στρέφεται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Αλλά δεν θέλω να κουνήσω το δάκτυλο, διότι έχει προϋπάρξει όλο αυτό το διάστημα με τις αναταράξεις, τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε συντονισμένα, σοβαρά και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Προσπαθούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία έτσι ώστε το κράτος να τοποθετείται με ένα σωστότερο και κυρίως δικαιότερο τρόπο απέναντι στους αγρότες, να τελειώσουν τα φαινόμενα που συζητούνται στην Εξεταστική Επιτροπή και τα οποία προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και να πάμε σε ένα σύστημα κοινωνικά δίκαιο για όλους».

«Γίνονται συγκεκριμένα βήματα τα οποία φαίνονται και στην εξωτερική πολιτική και άμυνα και στην ενέργεια και στην οικονομία», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Οι πρωτοβουλίες της ΔΕΘ είναι ξεκάθαρο βήμα.

Όπως και το γεγονός ότι σήμερα που μιλάμε ο Υπουργός Οικονομικών είναι ένας εκ των δύο υποψηφίων στο Eurogroup. Το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που πριν από δέκα χρόνια ήμασταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ και τώρα θεωρούμαστε παράδειγμα επιτυχίας, νομίζω είναι και μια απόδειξη ότι όσα λέμε δεν είναι προπαγάνδα.

Βεβαίως δεν έχουν γίνει θαύματα. Βεβαίως υπάρχουν θέματα προς αντιμετώπιση. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν έχεις σχεδόν διπλασιασμό των επενδύσεων, υπερδιπλασιασμό των εξαγωγών τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους και όλα αυτά έχουν συμβάλει ώστε να έχουμε μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία».