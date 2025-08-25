Χατζηδάκης: «Θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων στη ΔΕΘ» - Τι δήλωσε για τον εκλογικό νόμο

Ο Κωστής Χατζηδάκης σε μια συνέντευξη εφ'όλης της ύλης, αναφέρθηκε στην επερχόμενη ΔΕΘ, την ανεργία και τη φορολογία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε με φόντο τη ΔΕΘ: «θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων που θα ανακουφίσουν τις τσέπες των πολιτών».

Οι μειώσεις, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, θα αφορούν τη μεσαία τάξη.

Το γεγονός ότι έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε και είναι πέραν και των δικών μας προσδοκιών, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση μέχρι εκεί που αντέχζει η οικονομία και μέχρι εκεί που το επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκή δημοσιονομικοί κανόνες».

«Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για το β’ εξάμηνο του 2025, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Είναι τέσσερις μεταρρυθμίσεις τον μήνα ή μια μεταρρύθμιση την εβδομάδα. Και μέσα σε αυτά είναι το Εθνικό Σχέδιο Υδάτων.

Είναι οι Πολεοδομίες. Είναι η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Είναι η νομιμότητα στα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι οι 175 κινητές μονάδες υγείας για την εξυπηρέτηση της ελληνικής επαρχίας, των χωριών μας».

Χατζηδάκης: «Δεν είναι στις προθέσεις μας η αλλαγή εκλογικού νόμου»

Ο Κωστής Χατζηδάκης, ρωτήθηκε για τη συζήτηση που έχει ανοίξει αναφορικά με την αλλαγή εκλογικού νόμου και σημείωσε ότι: «Υπάρχουν δηλώσεις του Πρωθυπουργού, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως στις προθέσεις μας».

«Θα πάμε αργά την άνοιξη του 27 σε εκλογές με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο», κατέληξε.