Κυπριακό: Νέα διευρυμένη συνάντηση 5+1 ανακοίνωσε ο Γκουτέρες - «Να οικοδομήσουμε μέτρα εμπιστοσύνης»

«Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες από την Κύπρο, μετά τη συνάντηση του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Βασίζομαι στην βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση του Κυπριακού, τόνισε και ανέφερε ότι πριν από τη νέα συνάντηση 5 + 1 θα είναι εντατική η συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις.

«Ήταν καθήκον να έρθω στην Κύπρο για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, τόνισε απευθύνοντας έκκληση στους ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες. Οι κάτοικοι του νησιού θέλουν να δούν τους ηγέτες τους να κάνουν το τελευταίο βήμα ώστε το νησί να εισέλθει σε περίοδο συνεργασίας», τόνισε.

Διαβάστε επίσης: Γκουτέρες από Κύπρο: «Να έχουμε επιτέλους μία λύση στο Κυπριακό»

Ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις προσπάθειες της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους να δώσει απαντήσεις στις οικογένειες όσων αγωνιούν.

Happening at 11:45 a.m. (Cyprus time): @antonioguterres will hold a press conference during his visit to Cyprus.



Watch live here: https://t.co/sfbOt9eZ1f pic.twitter.com/mTxzXppo3X — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 29, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας. Στη συνάντηση συμμετέχουν, πέραν του Γενικού Γραμματέα και των δύο ηγετών, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, Μεχμέτ Ντανά και Μενέλαο Μενελάου αντίστοιχα, η κ. Ντι Κάρλο, η κ. Ολγκίν, καθώς και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.