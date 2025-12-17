Τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίππαλος», που οδήγησε στη διάλυση κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης και στη σύλληψη του αποκαλούμενου «Έλληνα Εσκομπάρ», παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μια «πολεμική δράση» απέναντι στους επαγγελματίες εμπόρους ναρκωτικών, τονίζοντας ότι οι Αρχές κατάφεραν να αφαιρέσουν από τα χέρια των διακινητών μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που προορίζονταν για την ευρωπαϊκή αγορά και θα έβλαπταν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική επιτυχία, η οποία αποδεικνύει πως η ενότητα και η συνεργασία μπορούν να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των κοινωνιών και των χωρών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ο αγώνας κατά των κυκλωμάτων ναρκωτικών θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις που δρουν σε διεθνές επίπεδο. Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κάνοντας ειδική μνεία στον προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, Γιάννη Καρυδάκο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, παρουσίασε αναλυτικά τα στάδια της επιχείρησης «Ίππαλος». Όπως ανέφερε, πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, πολυεπίπεδης και συστηματικής έρευνας που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενης κυρίως από Έλληνες, η οποία δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης προς την Ευρώπη μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με φαινομενικά νόμιμες εταιρείες.

Σύμφωνα με τον κ. Ντουΐτση, η υπόθεση εξελισσόταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και αξιοποίηση πληροφοριών, σε στενή συνεργασία με ξένες διωκτικές Αρχές. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς η τελική φάση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα από τις γαλλικές Αρχές.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από στοιχεία που διαβιβάστηκαν από το γραφείο της DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε εκτεταμένη συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΣΔΟΕ Αττικής της ΑΑΔΕ, τη Europol, τη FRONTEX, το MAOC-N και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.