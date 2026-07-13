O Παναγιώτης Νέστορας μίλησε για τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο ίδιος και η οικογένειά του, το βράδυ της επίθεσης στο σπίτι του, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της γυναίκας του, Βάγιας, αλλά και ενημέρωσε για την κατάσταση της κόρης του, Αφροδίτης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Νέστορας ευχαρίστησε την ΕΛΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης και εξέφρασε την ελπίδα του να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι στη Δικαιοσύνη.

«Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Αστυνομία που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρει τους δολοφόνους της γυναίκας μου», ανέφερε, προσθέτοντας πως η σύλληψη των κατηγορουμένων αποτελεί μια μικρή δικαίωση για την οικογένεια. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή ο θάνατος της συζύγου του να είναι «ο τελευταίος αθώος θάνατος από τέτοια γεγονότα μίσους και μισαλλοδοξίας».

Αναφερόμενος στις δραματικές στιγμές της επίθεσης, ο κ. Νέστορας παραδέχθηκε ότι ακόμη δυσκολεύεται να μιλήσει για όσα συνέβησαν, τονίζοντας ότι η απώλεια της συζύγου του εξακολουθεί να είναι αβάσταχτη.

Όσον αφορά στην κόρη του, σημείωσε πως η υγεία της παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση και εκτίμησε ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Για την πλήρη αποθεραπεία της, ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνο και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο ίδιος υιοθέτησε πλήρως το δημόσιο μήνυμα της κόρης του, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια δεν επιθυμεί νέους κύκλους βίας. «Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και άλλους τραυματισμούς. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να δίνει κάποιος τον αγώνα του. Η κουβέντα είναι το καλύτερο μέσο, όχι οι επιθέσεις και τα γκαζάκια» σημείωσε.

Σε ερώτηση αναφορικά με τους κατηγορούμενους, ανέφερε πως θα τους ρωτούσε ένα «γιατί;».

«Μη με βάζετε σε τέτοιο δίλημμα. Ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει την απώλεια της γυναίκας μου. Απλώς θα τους κοιτούσα και θα τους έλεγα ένα μεγάλο “γιατί;”». Εξέφρασε, δε, την ελπίδα του να «ωριμάσουν».