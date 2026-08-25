Χρυσοχοΐδης για ταυτότητες: «Οι παλιές ουσιαστικά δεν ισχύουν» - Τι απάντησε για τα δυσεύρετα ραντεβού

Για την ανάγκη έκδοσης νέας ταυτότητας μίλησε σήμερα (25/8) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λέγοντας ότι οι «παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν».

Μιλώντας στους «Αταίριαστους», στον ΣΚΑΪ διευκρίνισε: «Οι παλιές ταυτότητές πλέον, οι πλαστικές, δεν ισχύουν παρά μόνο για εσωτερική χρήση, για την ταυτοποίηση του προσώπου. Κατά τα άλλα η ταυτότητά δεν υπάρχει προϋπόθεση για να βγάλεις διαβατήριο και συνεπώς χρειάζεται όλοι, όσοι θέλουν να βγάλουν διαβατήριο αλλά και για λόγους πλέον μιας σύγχρονης ταυτότητας που πρέπει να έχει ο καθένας, κυρίως για το εξωτερικό, νομίζω πρέπει να βγάλουμε όλοι ταυτότητες.



Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των ραντεβού, τα οποία υπενθυμίζεται ότι πριν τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν δυσεύρετα, δήλωσε: «Πώς δεν υπάρχουν. Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά - που δεν υπάρχουν πια αυτά - μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας και να βρει ραντεβού πολύ γρήγορα».

Διαβάστε επίσης: Ο Χρυσοχοΐδης μιλά για τις φιλοφρονήσεις του Αθερίδη: «Μην νομίζουν ότι έχουμε καμία φιλία»

Τέλος, για το μέχρι πότε ισχύουν οι «μπλε» ταυτότητες, ο Υπουργός επανέλαβε: «Ουσιαστικά δεν ισχύουν παρά μόνο επαναλαμβάνω για μια απλή ταυτοποίηση. Πρέπει να αλλάξουν όλοι ταυτότητες».