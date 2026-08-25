Μενού

Χρυσοχοΐδης για ταυτότητες: «Οι παλιές ουσιαστικά δεν ισχύουν» - Τι απάντησε για τα δυσεύρετα ραντεβού

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να εκδόσουν ταυτότητα νέου τύπου δηλώνοντας ότι οι παλιές «ουσιαστικά δεν ισχύουν».

Reader symbol
Newsroom
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης | SKAI@GLOMEX
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Για την ανάγκη έκδοσης νέας ταυτότητας μίλησε σήμερα (25/8) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λέγοντας ότι οι «παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν». 

Μιλώντας στους «Αταίριαστους», στον ΣΚΑΪ διευκρίνισε: «Οι παλιές ταυτότητές πλέον, οι πλαστικές, δεν ισχύουν παρά μόνο για εσωτερική χρήση, για την ταυτοποίηση του προσώπου. Κατά τα άλλα η ταυτότητά δεν υπάρχει προϋπόθεση για να βγάλεις διαβατήριο και συνεπώς χρειάζεται όλοι, όσοι θέλουν να βγάλουν διαβατήριο αλλά και για λόγους πλέον μιας σύγχρονης ταυτότητας που πρέπει να έχει ο καθένας, κυρίως για το εξωτερικό, νομίζω πρέπει να βγάλουμε όλοι ταυτότητες. 


Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των ραντεβού, τα οποία υπενθυμίζεται ότι πριν τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν δυσεύρετα, δήλωσε: «Πώς δεν υπάρχουν. Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά - που δεν υπάρχουν πια αυτά - μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας και να βρει ραντεβού πολύ γρήγορα». 

Διαβάστε επίσης: Ο Χρυσοχοΐδης μιλά για τις φιλοφρονήσεις του Αθερίδη: «Μην νομίζουν ότι έχουμε καμία φιλία»

Τέλος, για το μέχρι πότε ισχύουν οι «μπλε» ταυτότητες, ο Υπουργός επανέλαβε: «Ουσιαστικά δεν ισχύουν παρά μόνο επαναλαμβάνω για μια απλή ταυτοποίηση. Πρέπει να αλλάξουν όλοι ταυτότητες». 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ