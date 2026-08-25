Ο Χρυσοχοΐδης μιλά για τις φιλοφρονήσεις του Αθερίδη: «Μην νομίζουν ότι έχουμε καμία φιλία»

«Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους όπως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν το λέω επειδή είσαι παρών αλλά μου θυμίζεις υπουργό άλλη δυτικής χώρα. Εγώ γελούσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω», είχε δηλώσει ο Θοδωρής Αθερίδης με αφορμή την υπόθεση Marfin, σε παράστασή του παρουσία του Υπουργού.

Το γεγονός, σχολίασε σήμερα (25/8) στον ΣΚΑΪ, ένα μήνα μετά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Ο κύριος Αθερίδης τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά - για να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε καμία φιλία. Τον είδα στο Ηράκλειο που είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση, επιτυχημένη, μαζική, που ήρθε όλη η κοινωνία του Ηρακλείου, για την ενδοοικογενειακή βία. Και ο καλλιτέχνης αυτός αναφέρθηκε στο FBI, στο οργανωμένο έγκλημα, και αναφέρθηκε και σε εμένα», δήλωσε αρχικά.

«Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν υπήρχε και λόγος να γίνει όλη αυτή η κουβέντα», συνέχισε, ενώ για τις επιθέσεις που δέχθηκε ο ηθοποιός μετά τις δηλώσεις του, ανέφερε: «Όλο το φάσμα των social media... εκδηλώνεται πάρα πολύ μίσος και μια αντιπαράθεση εντελώς αντιπαραγωγική, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Διαρκεί 24 ώρες. Είναι επιφανειακή και δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Και ποτέ δεν εκτίμησα όλο αυτό το πεδίο, αυτού του είδους την αντιπαράθεση», είπε κλείνοντας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.