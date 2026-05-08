Χρυσοχοΐδης: «Πλήρης απαγόρευση πατινιών σε ανήλικους - Σοβαρό το ζήτημα με το πλωτό drone»

Ήδη από το πρώτο δίμηνο του 2026, δεκαεπτά τροχαία με πατίνια καταγράφηκαν στη χώρα μας. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι στα «σκαριά» είναι η απαγόρευση της χρήσης από τους ανηλίκους, λόγω της αύξησης των ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, από εχθές (7/5), μάχη δίνει για τη ζωή του ένας 12χρονος που τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο ενώ προ ημερών ένα 13χρονο αγόρι από την Ηλεία έχασε τη ζωή του.

Ο Υπουργός, αν και αναγνώρισε το ότι τα πατίνια αποτελούν μια συμφέρουσα για το περιβάλλον επιλογή, τόνισε ότι είναι επικίνδυνα, δηλώνοντας ότι έρχονται μέτρα για τους ανηλίκους.

Μιλώντας, «Αταίριαστους» στον ΣΚΑΪ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για ασφάλεια. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Δεύτερον. Αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει. Πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου. Άρα έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση», διευκρινίζοντας ότι κάνει λόγο και για τα ενοικιαζόμενα πατίνια καθώς αποτελούν το 90% των πατινιών της Ελλάδας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε για τους οδηγούς: «Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50χλμ. θέλει 15 μέτρα για να σταματήσει αν φρενάρει απότομα, σκεφτείτε λοιπόν το πατίνι».

Τέλος, δήλωσε για το ζήτημα: «Όλα αυτά τα ζητήματα θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα. Πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα. Και για το θέμα της στάθμευσης όπως λέγαμε αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των αδειών».

Χρυσοχοΐδης για πλωτό drone στη Λευκάδα: «Το ερευνούν οι Ένοπλες Δυνάμεις»

Για το πλωτό drone το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα κλήθηκε να δώσει απαντήσεις ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα, από ψαράδες, σε σημείο που δεν ήταν ορατό ούτε από τον αέρα. Από εκεί και πέρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, που είναι αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά, το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο το drone. Αλλά είναι σοβαρό, και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση. Το ερευνούν».

Χρυσοχοΐδης: «Μεγάλο άγχος για το Final4»

Τέλος, αναφορικά με το Final Four που θα φιλοξενήσει το ΟΑΚΑ, ο Υπουργός δήλωσε: «Μακάρι να περάσει και ο Παναθηναϊκός. Δεύτερον μακάρι να λειτουργήσουν όλα με βάση την ασφάλεια, την εφαρμογή του νόμου και της τάξης και μακάρι να γίνει ένα ανταγωνιστικό Final4 για να οδηγηθούμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Και η Ελλάδα, για μια ακόμη φορά να έχει καλή εικόνα προς τα έξω όπως και στο Conference League.

Υπάρχει μεγάλο άγχος. Θα πάω στο ΟΑΚΑ για αυτοψία για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν επί του εδάφους τα μέτρα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα», δήλωσε κλείνοντας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.