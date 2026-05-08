Έρχονται νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Σοκάρουν τα στοιχεία για τα τροχαία το 2026

Συναγερμός έχει σημαίνει για τα ηλεκτρικά πατίνια, που αποτελούν νέο οδικό κίνδυνο στη χώρα μας και όχι μόνο. Αυστηροποίηση μέτρων εξετάζει η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα τροχαία, με θύματα μεταξύ άλλων, και ανηλίκους.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, επεσήμανε ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν για τους ανηλίκους που μάλιστα τα χαρακτήρισε στο Action24, ως «σύγχρονες σκοτώστρες». Μάλιστα, δήλωσε ότι η πολιτεία πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα.
Η έκκληση για αυστηροποίηση έρχεται μετά από την ραγδαία αύξηση των τροχαίων. Αναλυτικότερα:
- To 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία σε όλη τη χώρα εκ των οποίων, τα δύο ήταν θανατηφόρα, τα 4 ήταν σοβαροί τραυματισμοί και τα 103 ελαφρά περιστατικά.
- Το πρώτο δίμηνο του 2026, καταγράφηκαν 17 νέα ατυχήματα - σχεδόν ένα για κάθε 3 ημέρες
Πατίνια: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση
Η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει μέτρα για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Προβλέπεται ότι, θα απαγορευτεί η χρήση τους σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών σε όλους του δημόσιους χώρους ανεξαιρέτως.
Μάλιστα, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ανήλικους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει ότι στα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η υποχρέωση κατοχής διπλώματος οδήγησης στους ενήλικες που οδηγούν πατίνια, καθώς μπορούν να αναπτύξουν επίσης ταχύτητα που αγγίζει τα 80 χλμ.
