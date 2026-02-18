Χρυσοχοΐδης: Θα κατασκευασούν 8 νέες φυλακές, ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενημέρωσε σχετικά με την κατασκευή οκτώ νεών φυλακών και τη μεταφορά του Κορυδαλλού σε νέα δομή, εντός των επόμενων ετών.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης παραδέχθηκε πως «έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές», με αφορμή και τη δολοφονία κρατουμένου στο σωφρονιστικό ίδρυμα Δομοκού.

«Έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας» είπε και έκανε λόγο για πολύ παλιές υποδομές

«Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο».

Το ζητούμενο τώρα, όπως είπε, είναι να προχωρήσει το πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, 8 τον αριθμό, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο.

«Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε κι άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα» δήλωσε.

Ακόμα, εξήγησε πως εντός λίγων ημερών «αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».

Σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει και το SMS που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο ίδιος είπε πως είναι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ.

«Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η αστυνομία. Ο αρχηγός της αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα» κατέληξε.