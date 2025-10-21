Η άχαρη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη, οι δωρεές της La Vie en Rose και το μπαλάκι στον Δένδια

Με πολύ ενδιαφέρον περιμένω σήμερα να ακούσω τον Μητσοτάκη και όποιον άλλον υπουργό θελήσει να μιλήσει για την περίφημη τροπολογία που αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Και το λέω γιατί χθες υπήρξε ενδιαφέρον παρασκήνιο, με πολλούς εμπλεκόμενους, και εν τέλει αποφασίστηκε να μην καταθέσει μόνο ένα υπουργείο την τροπολογία, αλλά πολλά μαζί, στη λογική της συναρμοδιότητας. Να σας το πω αλλιώς, αν έμενε μόνο το Άμυνας, θα έπεφτε όλο το βάρος στον Δένδια να την υπερασπιστεί, ο οποίος δεν καίγεται κιόλας. Και καταλαβαίνετε, η συζήτηση θα εκτρεπόταν πλήρως.

«Εγκλωβιστήκαμε»

Ξέρω πάντως σίγουρα 3-4 υπουργούς και όχι αμελητέες ποσότητες -ακόμα και εντός Μαξίμου, που πιστεύουν ότι η κυβέρνηση με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία εγκλωβίστηκε σε μια μάλλον άχαρη συζήτηση. «Ας περνούσε η παρέλαση, τι θα γινόταν αν ερχόταν τον Νοέμβριο;», μου έλεγε υπουργός. Βεβαίως, υπάρχουν και οι απόψεις αρκετών γαλάζιων του στυλ «και πολύ αργήσαμε, ο κόσμος μας βρίζει». Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μπλέξιμο στη γαλάζια γραμμή.

Άδωνις σεντράρει Δένδια

Μένω στο θέμα της τροπολογίας, γιατί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είδα χθες τον Άδωνι να επανέρχεται στα κανονικά του και να τη «χώνει» ευθέως στον Δένδια, λέγοντας ότι πλέον αυτός είναι αρμόδιος για το Μνημείο και άρα αυτός πρέπει να απαντά για το θέμα στα ΜΜΕ. Η λογική του Άδωνι είναι απλή και την καταλαβαίνει σαφώς και ο Νίκος Δένδιας που μόνο ανόητος δεν είναι: ο υπουργός Υγείας πιστεύει ότι δεν μπορεί ο υπουργός Άμυνας να παίρνει μόνο δημοφιλείς αποφάσεις και οι υπόλοιποι να «τρώνε ξύλο», οπότε θα πρέπει να επιλέξει και αυτός σε ποιο κοινό απευθύνεται. Στο μεγάλο κοινό, που ενδεχομένως είναι και εκτός ΝΔ, ή σε ένα πιο «παραδοσιακό» κοινό του κόμματος; Φιλοσοφικά τα ερωτήματα, αφήστε δε που δεν νομίζω ότι το δίλημμα αφορά ιδιαίτερα τον Δένδια.

Ο Άδωνις και οι δωρεές της Κατσαφάδου

Μένω στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χθες υπερασπίστηκε τον εαυτό του για τις κολακευτικές αναφορές που έκανε στις κρέμες της εταιρίας La Vie En Rose της Δήμητρας Κατσαφάδου. Να πω αρχικά ότι δεν είναι κακό ένας υπουργός να βάζει κρέμες, θα μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς αυτή την πληροφορία. Από την άλλη είναι κάπως ένας υπουργός να λέει «αυτές οι κρέμες είναι πολύ καλές», καθώς σε μια άλλη χώρα ενδεχομένως να τον κατηγορούσαν για στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το έκανε φερ ειπείν η γνωστή μανικιουρίστ πεντικιουρίστ Τέτα Καμπουρέλλη, η οποία επίσης παράγει wellness προϊόντα. Η απάντηση του Άδωνι είναι απλή: η Κατσαφάδου δωρίζει πολλά λεφτά στο ΕΣΥ και ειδικά για τα αντικαρκινικά νοσοκομεία, οπότε αξίζει εύφημης μνείας. Για τις δωρεές της, θα πω εγώ, όχι για τις κρέμες της.

Ο Τσίπρας κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά

Εάν κάτι ανέδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 ήταν το ερώτημα που αφορά στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία όπου συμπεριέλαβε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έλαβε 24,3% δηλαδή 9,6 μονάδες χαμηλότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λαμβάνει 33,9%. Τρίτος έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 11,3%. Κάτι τέτοια βλέπει η εσωκομματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ και σηκώνει τους τόνους της κριτικής.

Οι δυσκολίες των ελληνοτουρκικών

Η χθεσινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν δεν έβγαλε ακριβώς ειδήσεις ωστόσο ανέδειξε για ακόμη μια φορά τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας. Αναφέρομαι στη στάση του Φιντάν που μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση έδειξε πρόθυμος για διάλογο αναφορικά με την οριοθέτηση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης («εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα έξι μίλια, αυτά μπορούμε να κάτσουμε να τα συζητήσουμε»). Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας του απάντησε πως θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης και επανέλαβε πως μόνη διαφορά που τίθεται προς διαπραγμάτευση είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας. Όλα αυτά κι ενώ ο Έλληνας υπουργός Eξωτερικών ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογο του για την ελληνική πρωτοβουλία ενός πενταμερούς φόρουμ για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, όπου η Τουρκία θέτει τη συμμετοχή του ψευδοκράτους, όρο που φυσικά η Αθήνα δεν αποδέχεται. Τώρα βέβαια, ζούμε στην εποχή Τραμπ που σημαίνει πως οι ταχύτητες έχουν αλλάξει, ενώ μια χαραμάδα αισιοδοξίας αντλείται από την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα και την εκλογική ήττα του Τατάρ που επιθυμούσε αποκλειστικά και μόνο τη λύση των δύο κρατών. Προσθέστε πως μέσα στον επόμενο μήνα περιμένουμε την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεσβεία της Αθήνας που κάποια μηνύματα του Τραμπ για την περιοχή μας θα κομίσει.

Αντίδραση Βαληνάκη

Στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία του πολυμερούς φόρουμ αντέδρασε με ανάρτηση του στο Χ ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμανλή, Γιάννης Βαληνάκης διερωτώμενος με ποιες διεκδικήσεις θα προσέλθει η Αθήνα σε μια τέτοια διάσκεψη. Ο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού - που τα τελευταία χρόνια ασκεί σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική στα εθνικά θέματα, προτείνει στην Αθήνα να πιέσει με «έξυπνες» παράλληλες διμερείς διαπραγματεύσεις οριοθέτησης καθέναν από τους γείτονές μας (Αλβανία, Λιβύη, Αίγυπτο και Κύπρο) ώστε να τις αξιοποιήσει η Αθήνα ενεργειακά στη συνέχεια. Δεν γνωρίζω εάν οι απόψεις Βαληνάκη απηχούν τις απόψεις Καραμανλή, ωστόσο οι δυο άνδρες είχαν πάντα στενή πολιτική και προσωπική σχέση.

