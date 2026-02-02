Ο Μητσοτάκης θα δώσει σήμερα τον τόνο για την αναθεώρηση του Συντάγματος ξεκινώντας μια συζήτηση που είναι μάλλον απίθανο να τελειώσει πριν το καλοκαίρι. Με δεδομένο ότι θα ζητήσει με το τηλεοπτικό του διάγγελμα προτάσεις από τους βουλευτές της ΝΔ εντός Φεβρουαρίου, ώστε η πρόταση του κόμματος να παρουσιαστεί μέσα στον Μάρτιο, η διαδικασία δεν θα ξεκινήσει σε επίπεδο Βουλής πριν το Πάσχα (12 Απριλίου). Πάντως, επί του πολιτικού καταλαβαίνετε φαντάζομαι ότι το βασικό πρεσάρισμα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου οι βουλευτές αρκούν μαζί με αυτούς της ΝΔ (189) προκειμένου να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες πλειοψηφίες για μια πιο ευρεία και γενναία αναθεώρηση.

Η ανακούφιση Τσίπρα

Μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά του αναφορικά με το πότε θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα αλλά και το ποια μορφή θα έχει, αλλά πληροφορίες αναφέρουν πως στο στρατηγείο του στη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει ανακούφιση για το πώς ξεδιπλώνεται η ατζέντα Καρυστιανού. Σύμφωνα με την οπτική που έχουν στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, η κυρία Καρυστιανού απευθύνεται αποκλειστικά στον πατριωτικό - δεξιό χώρο και δεν αναμένεται να πάρει ψήφους από την Αριστερά, παρά το ότι τα κινήματα του χώρου τη βοήθησαν τα πρώτα χρόνια του δικού της αγώνα. Η ανακούφιση αυτή δεν αλλάζει και τους σχεδιασμούς Τσίπρα για την ανακοίνωση της επιστροφής του στην πολιτική. Εγώ προσωπικά δεν τη βλέπω νωρίτερα από τον Σεπτέμβρη και τη ΔΕΘ.

Τα μηνύματα της Υπαπαντής

Παρά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ο Κώστας Καραμανλής δεν αναμένεται να πιάσει το... καριοφύλλι από την Καλαμάτα, όπου θα βρεθεί σήμερα για τον εορτασμό της Υπαπαντής και την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη της πόλης. Βεβαίως, θα αναφερθεί στην αναπτυξιακή δυναμική της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, αλλά παράλληλα θα αναφερθεί και στην ανάγκη έστω βασικής συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων για τα μείζονα, σε περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής έντασης. Επισης δεν αποκλείω να πει κάποια πράγματα και για την Τουρκία, με δεδομένη την αυξημένη ένταση με τη διετή NAVTEX της γείτονος, αλλά και ενόψει του ραντεβού κορυφής που θα γίνει στην Άγκυρα ως τα μέσα Φεβρουαρίου.

Κι άλλοι Καραμανλικοί στο παιχνίδι;

Μετά την ανάθεση της Προεδρίας του επικείμενου συνεδρίου της ΝΔ στον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ο Μητσοτάκης φαίνεται πως έχει στο νου κι άλλες θέσεις φυλαγμένες για Καραμανλικούς. Κι επειδή η αναθεώρηση του Συντάγματος θα έχει εισηγητές και ειδικούς ρόλους, μην εκπλαγείτε εάν η νέα επιλογή προέλθει από την ίδια δεξαμενή. Γιατί μπορεί με τον Σαμαρά οι γέφυρες να έχουν κοπεί, με τον Καραμανλή όμως και τους ανθρώπους του οι γέφυρες έχουν επανέλθει.

Το ΠΑΣΟΚ και οι διαγραφές

Στο ΠΑΣΟΚ πάντως η κατάσταση θυμίζει καζάνι που βράζει. Πιο χαρακτηριστικές οι ιδέες που ακούστηκαν να μεταφέρουν φίλοι του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη να προχωρήσει με τη διαγραφή του Χάρη Δούκα, ο οποίος ευθέως αμφισβητεί τη στρατηγική του. Επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν φημίζεται για την εχεμύθεια του, όλες αυτές οι ιδέες κυκλοφορούν και προκαλούν αντίδραση από μια σειρά στελεχών που θεωρούν ότι το περιβάλλον του Ανδρουλάκη είναι σε κατάσταση πανικού και ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους. Πάντως, μου λένε ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν σκοπεύει να κάνει κάποια τέτοια κίνηση. Ενδεικτική του εκνευρισμού πάντως η περίπτωση του παλαιού φίλου του Νίκου Ανδρουλάκη Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος χθες με tweet αναφέρθηκε σε έναν «Ανδρέα» που κάνει εισηγήσεις, λέγοντας ότι «πέρα από διαγραφές πρότεινε και μαστίγωμα των αντιφρονούντων έξω από την Χαριλάου Τρικούπη».

Δεν κάνει ανασχηματισμό

Ένας εκ των πραιτοριανών του Μεγάρου Μαξίμου με είχε διαβεβαιώσει τα Χριστούγεννα πως ο Μητσοτάκης θα κάνει ανασχηματισμό μέχρι το Πάσχα. Εγώ πάλι, νομίζω ότι έτσι όπως κυλάει το πράγμα, δεν βλέπω ούτε νόημα, ούτε αφορμή. Άντε να γίνουν μερικές μικρο-αλλαγές στην περιφέρεια του σχήματος γιατί στον πυρήνα της η κυβέρνηση δεν αλλάζει. Μόνη περίπτωση, να δούμε τη μετακίνηση Παπασταύρου στο υπουργείο Εξωτερικών και του Γεραπετρίτη. Ίσως βέβαια αυτή είναι μια αλλαγή που ψήνεται για μετά τις εκλογές, εφόσον ο Μητσοτάκης κερδίσει τρίτη θητεία.

«Αυτοδύναμοι τη δεύτερη Κυριακή»

Υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης που πάντως πιστεύει στην αυτοδυναμία. Όχι από την πρώτη, αλλά από τη δεύτερη Κυριακή. Το σκεπτικό λέει πως κανένα κόμμα δεν θα συναινέσει για κυβέρνηση συνεργασίας και πως η πολυ-διάσπαση της αντιπολίτευσης θα δείξει ως μόνη λύση διακυβέρνησης τη ΝΔ. «Σε αυτό το σενάριο, λίγο πριν το καλοκαίρι, ο Μητσοτάκης θα είναι και πάλι Πρωθυπουργός σε αυτοδύναμη κυβέρνηση», ήταν το σχόλιο που έλαβα.

