Η Αναστασίου ανακαλεί το σχόλιο για τα «βαμμένα μαλλιά» του Τσίπρα αλλά με αστερίσκους

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου ανακαλεί τη δήλωση που έκανε σχετικά με τα «βαμμένα μαλλιά» του Αλέξη Τσίπρα, μετά και τις αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν για το πρόσωπό της.

Η αναπληρώτρια βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, σε τηλεοπτική της εμφάνιση, κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό, «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά» και ύστερα εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στο πρόσωπό του.

Σε δήλωσή της, μέσω Facebook, έκανε λόγο για «ατυχή διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων».

«Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ» συμπλήρωσε η ίδια.

«Την ίδια στιγμή, χωρίς να επιχειρώ κανέναν συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στον δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό "Πινοσέτ", ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου Τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών» συμπλήρωσε, παράλληλα, η ίδια και συνέχισε:

«Ούτε αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε στο βιβλίο του για τη Φώφη Γεννηματά, προσβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η ίδια εν ζωή όσο και οι στενοί της συνεργάτες, μόνο και μόνο για να αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Π. Καμμένου».

Καταλήγοντας, η κα Αναστασίου επεσήμανε πως «η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό - και αυτό αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο του πολιτικού συστήματος».