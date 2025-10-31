Ότι οι Τούρκοι εξάγουν το drone τους, το Bayraktar, το γνωρίζουμε, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές εμπόλεμες ζώνες. Εμείς έχουμε βεβαίως το ελληνικό drone, τον Κένταυρο, που παρουσιάστηκε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε χθες στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής κάτι που δεν πρόσεξαν αρκετοί, ότι δηλαδή υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από δύο χώρες για την αγορά του όπλου.

Ο Κικίλιας και η στήριξη Μητσοτάκη

Η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια να διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό στο λιμάνι των Χανίων έφερε ως αναγκαία προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα του «ισόβιου» λιμενάρχη της περιοχής. Κάτι που προκάλεσε την μάλλον ασυνήθιστη και απρόβλεπτη έκρηξη της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία μίλησε ως Χανιώτισσα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Κικίλιας δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τις τοπικές ευαισθησίες του καθενός. Μάλιστα, Χανιώτης είναι και ο πρωθυπουργός, ο οποίος προφανώς και ήταν εν γνώσει της απόφασης και ζήτησε ρητά χθες από τον εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να στηριχθεί η απόφαση του υπουργού.

Μια από τα ίδια από τον Τσίπρα

Δεν ξέρω ποιος ενθουσιάστηκε από την ανακοίνωση των ονομάτων που θα συγκροτήσουν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου που ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως αν διαβάσει κανείς τα ονόματα θα διαπιστώσει ότι επελέγησαν προσεκτικά πρόσωπα που έχουν καταγραφή σε ένα επιστημονικό πεδίο - δεν είναι δηλαδή γκρουπούσκουλα με μόνο παράσημο τις καταλήψεις και τις πορείες - που είχαν κάποια σχέση στα χρόνια της διακυβέρνησης Τσίπρα. Δεν είδαμε κάποια έκπληξη, ούτε κάποιο όνομα που προκάλεσε εντύπωση. Κι αν τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός απορρίψει την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν σούμπιτοι να ενθυλακωθούν στο νέο κόμμα του, δεν ξέρω στο τέλος με ποια κομματικά στελέχη θα φτιάξει τον εκλογικό του σχεδιασμό.

Διαβάστε ακόμη: Τσίπρας: Κόβει τις γέφυρες με την «πρώτη φορά αριστερά» - «Άριστοι» και «τεχνοκράτες» στο Ινστιτούτο

Οι γκρίνιες Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου

Εδώ και μέρες σας γράφω για την γκρίνια και την εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ την οποία εισπράττω μιλώντας καθημερινά με τα στελέχη του κόμματος. Χθες αυτή η γκρίνια βγήκε στην επιφάνεια με τον Παύλο Γερουλάνο να επισημαίνει την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Σαββόπουλου και την Άννα Διαμαντοπούλου να αφήνει αιχμές για την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος. Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με αντικειμενικό στόχο τον ορισμό ημερομηνίας - αλλά μεταξύ μας - μην το δέσετε πως θα προκύψει ακριβώς ημερομηνία για Συνέδριο με τόσα που γίνονται.

Ο Δούκας εκτός

Εν τω μεταξύ ο Χάρης Δούκας θα είναι εκτός - αφού τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο όπου πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40. Δηλαδή βρέθηκε ημέρα για να συνεδριάσει ο ΚΟΕΣ με τον δήμαρχο εκτός Ελλάδας. Αυτά βλέπουν οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του κόμματος και γκρινιάζουν γιατί μέσα στο ίδιο το κόμμα δεν μπορούν να συνεννοηθούν για τα βασικά.

Αναστάτωση για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Σε πολιτικό ζόρι για την κυβέρνηση θα εξελιχθεί το ζήτημα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν τόσο στην Αττική, όσο και σε νομούς της περιφέρειας. Μιλάμε για 204 καταστήματα ανά την Επικράτεια και ειδικά σε περιοχές της περιφέρειας πρόκειται για ένα ακόμα μήνυμα… ερημοποίησης, ενώ η κυβέρνηση με όλους τους τρόπους λέει ότι πρέπει να βρεθούν κίνητρα αποκέντρωσης. Θυμίζω ότι οι τράπεζες έχουν κλείσει πολλά καταστήματα και έχουν πάρει ΑΤΜ τους, ενώ γενικά πολλές υπηρεσίες κεντρικοποιούνται σε πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις νομών. Μου λένε ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν κάνει καμία συζήτηση και διαπραγμάτευση, καθώς τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας της επιχείρησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυξανόμενη μουρμούρα από βουλευτές και της ΝΔ, βουλευτές της αντιπολίτευσης, δημάρχους και Μητροπολίτες.