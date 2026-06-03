Η ανθεκτικότητα της ΝΔ απέναντι στην «Βαβέλ» της αντιπολίτευσης: Σε προεκλογική ετοιμότητα η ΝΔ

Στην ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ΝΔ έναντι του κατακερματισμού στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και δη στο χώρο της Κεντροαριστεράς, εστιάζει η κυβέρνηση με φόντο τη χθεσινή (02/06) δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ, η οποία κατέγραψε τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος μετά την εμφάνιση και των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Για το κυβερνητικό επιτελείο τα ευρήματα αποτυπώνουν την «πολιτική Βαβέλ» στην οποία είχε αναφερθεί πρόσφατα ο Πρωθυπουργός και αποδίδουν την αντοχή της κυβερνώσας παράταξης στη σταθερότητα που εγγυάται η ΝΔ, αλλά και στο συγκροτημένο σχέδιο που διαθέτει η κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα της χώρας και τις πολιτικές που εφαρμόζει ήδη για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της.

Κυβερνητικά στελέχη πάντως δίνουν έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ειδικά στα κριτήρια με τα οποία δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν οι πολίτες. Η «προοπτική» με 54% βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για του ψηφοφόρους και ακολουθεί η «ανησυχία για την ασφάλεια» με 21%. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το χαμηλό ποσοστό τιμωρητικής ψήφου που αποτυπώνεται στο 11% όσων απαντούν ότι θα ψηφίσουν με κριτήριο τον «θυμό», αντικατοπτρίζει τα περιθώρια που υπάρχουν για την κυβερνητική παράταξη να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους που δίνουν βάρος στην προοπτική και την ασφάλεια της χώρας.

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Τα ευρήματα κατ’ ουσίαν αντανακλούν – κατά κυβερνητικά στελέχη – την ανάγκη των πολιτών για μεγάλες αλλαγές που θα βελτιώσουν τα εισοδήματα και θα θωρακίσουν τη χώρα έναντι κάθε απειλής σε έναν ταραγμένο κόσμο. «Μόνο η κυβέρνηση έχει τα εχέγγυα ν’ ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές τις ανάγκες», επισημαίνουν, βλέποντας στην αντιπολίτευση απλή εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με την είσοδο νέων κομμάτων και τις αναταράξεις στο εσωτερικό υπαρχόντων δεν επηρεάζουν τη δυναμική της ΝΔ, η οποία διατηρεί σταθερά το προβάδισμα και ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα. Η δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ καταγράφει αύξηση 1,5 ποσοστιαίων μονάδων για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, αλλά λόγω της μείωσης των αναποφάσιστων παραμένει στο 29,5% στην εκτίμηση, με προβάδισμα 14 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, με τη δεύτερη θέση να κατακτά ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%.

Κυβερνητικές πηγές συγκρατούν επίσης το σταθερό προβάδισμα που διατηρεί ο Κυριάκος Μητοστάκης στην «καταλληλότητα» για Πρωθυπουργός με 30% έναντι 17% του κ. Τσίπρα και μόλις 7% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως δεν προτίθεται να μπει σε μία σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε έχει πει επανειλημμένα ότι δεν είναι αυτός ο πήχης για τη ΝΔ. Στην κυβέρνηση εστιάζουν στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, με στόχο την ανάδειξη της συνέπειας λόγων και έργων, ώστε να κριθεί στην κάλπη συνολικά και με απτά αποτελέσματα.

Στα ραντάρ του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται επίσης η κρίσιμη δεξαμενή του 12% των αναποφάσιστων, οι οποίοι μπορεί να αποδειχτούν ρυθμιστής του πολιτικού σκηνικού. Σύμφωνα με τις μετρήσεις άλλωστε φαίνεται να πρόκειται για ψηφοφόρους που τηρούν στάση αναμονής χωρίς σταθερή πολιτική μετακίνηση αλλά με τάση διασποράς προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα μέρος τους πάντως αναζητά τη σταθερότητα και αυτό είναι που επιχειρεί να προσεγγίσει η ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως έχει θέσει ήδη το κόμμα σε προεκλογική ετοιμότητα, εξ ού και ξεκινούν πλέον εντατικά οι περιοδείες μεικτών κλιμακίων υπουργών και κομματικών στελεχών, με στόχο τη δια ζώσης επαφή με τους πολίτες και την ανάδειξη τόσο του κυβερνητικού έργου όσο και εξειδικευμένων πολιτικών και έργων που ανταποκρίνονται σε ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα η Πολιτική Επιτροπή θα εκλέξει τον νέο ή τη νέα Γραμματέα της ΝΔ.

