Αποχωρήσεις, μετακινήσεις και νέες ισορροπίες διαμορφώνονται στην κεντροαριστερά στην σκιά της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο reader.gr ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γράψει για την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς οι διεργασίες το τελευταίο δεκαήμερο ήταν έντονες.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήθελαν να φύγουν εδώ και καιρό ωστόσο περίμεναν την εκδήλωση για το κόμμα ΕΛΑΣ. Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεϊν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος τράβηξαν το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης με την Έφη Αχτσιόγλου να επιλέγει να παραιτηθεί της βουλευτικής της έδρας, ακολουθώντας πιστά τα βήματα του Αλέξη Τσίπρα.



Την ίδια ώρα αναταράξεις υπάρχουν και στον ΣΥΡΙΖΑ που την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως, εάν ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής και απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, θελήσει να παραστεί στις συνεδριάσεις αυτό θα καταστεί εφικτό μιας και η ένταση είναι το τελευταίο που χρειάζονται στην Κουμουνδούρου. Όπως και να έχει τα βλέμματα θα τραβήξει η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, που όπως εκτιμάται θα επιμείνει στο ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί είναι που δυσκολεύουν και τα πραγματα μιας και δημόσια από την Αμαλίας επιμένουν ότι η απορρόφηση από το κόμμα ΕΛΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ δεν τους ενδιαφέρει.

Έτσι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος αλλά και το δικό του. Όπως λένε από την Κουμουνδούρου θα περιμένουν ένα θετικό σινιάλο από τον πρώην πρωθυπουργό εντός του Ιουνίου διότι μετά στενεύουν τα περιθώρια. Μάλιστα αυτό που συζητείται στους διαδρόμους είναι ότι προφανώς υπάρχει κάποιος δίαυλος επικοινωνίας των δυο αντρών αλλιώς δεν θα επέμενε ο κ.Φάμελλος.



Πάντως από το επιτελείο Τσίπρα γίνεται κατανοητό ότι θα «ξεδιαλέξουν» στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νεας Αριστεράς προκειμένου να συνταχθούν μαζί τους. Ειδάλλως όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά δεν θα χρειαζόταν καινούργιο κόμμα, αλλά απλώς επιστροφή του Τσιπρα στην ηγεσία της Κουμουνδούρου. Γι αυτό το λόγο θα αφήσουν να «τρέξει» το κόμμα με τα καινούργια στελέχη τους επόμενους τέσσερις μήνες και από φθινόπωρο θα δουν με ποιους και τι θα συζητήσουν.